Booker Prize 2021 revela lista de semifinalistas, com Kazuo Ishiguro e Rachel Cusk

O Booker Prize revelou os 13 livros que concorrem a uma vaga na final do mais prestigioso prêmio literário em língua inglesa. Entre os semifinalistas do Booker Prize 2021 estão Kazuo Ishiguro, com Klara e o Sol, publicado no Brasil pela Companhia das Letras, e Rachel Cusk, com Second Place.

Os livros foram selecionados de uma lista contendo 158 romances, escritos em inglês e publicados no Reino Unido e na Irlanda entre outubro de 2020 e setembro de 2021, por um júri formado por Maya Jasanoff, Horatia Harrod, Natascha McElhone, Chigozie Obioma e Rowan Williams. Dos 13 indicados, seis são mulheres.

A lista inclui, ainda, romances de Anuk Arudpragasam, Damon Galgut, Nathan Harris, Karen Jennings, Mary Lawson, Patricia Lockwood, Nadifa Mohamed, Richard Powers, Sunjeev Sahota, Maggie Shipstead e Francis Spufford.

"Uma coisa que une esses livros é seu poder de atrair o leitor para uma história incomum, e eles fazem isso com uma voz artística e distinta. Muitos deles consideram como as pessoas lutam com o passado – seja por meio de experiências pessoais de dor ou deslocamento ou os legados históricos da escravidão, do apartheid e da guerra civil”, disse Jasanoff, presidente do júri em comunicado.

Os seis finalistas serão anunciados em 14 de setembro. O vencedor do Booker Prize 2021 será anunciado no dia 3 de novembro, em uma cerimônia em Londres. O autor do melhor romance ganha 50 mil libras, equivalente a US$ 69 mil.

O vencedor do Booker 2020 foi Shuggie Bain, de Douglas Stuart. Em junho, Irmão de Alma, romance de David Diop publicado no Brasil pela Editora Nós, ganhou o International Booker Prize.

Veja os 13 livros finalistas do Booker Prize 2021