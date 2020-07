Booker Prize 2020 anuncia primeira lista de finalistas, e Hilary Mantel concorre mais uma vez

A escritora britânica Hilary Mantel pode ganhar seu terceiro Booker Prize com o livro que encerra sua série histórica sobre Thomas Cromwell. Ela está entre os 13 autores que figuram a primeira lista de finalistas do prestigioso prêmio literário, que reconhece, anualmente, a melhor ficção escrita em inglês e publicada no Reino Unido e Irlanda.

Mantel fez história no Booker ao se tornar a primeira mulher a vencê-lo duas vezes. Ela ganhou em 2009 com Wolf Hall e em 2012 com O Livro de Henrique. A trilogia sobre Thomas Cromwell, primeiro-ministro do rei Henrique VIII, foi encerrada com The Mirror and the Light, que concorre agora. Seus livros são publicados no Brasil pela Record.

A lista de finalistas do Booker inclui oito escritores iniciantes, que concorrem com seus primeiros romances. São eles: Diane Cook, Avni Doshi, Gabriel Krauze, Kiley Reid, Douglas Stuart, Brandon Taylor, Sophie Ward e C Pam Zhang. Estão no páreo, também, Tsitsi Dangarembga, Colum McCann, Maaza Mengiste e Anne Tyler.

Em setembro, uma outra lista com seis finalistas será divulgada.

Gaby Wood, diretor do prêmio, destacou o alto número de autores estrantes e disse que esta é uma "situação incomum" e que a lista surpreendeu os jurados que "admiram muito os livros de escritores mais consagrados" e lamentaram "deixá-los de fora".

O Booker Prize é concedido desde 1969. A edição de 2019 foi vencida por Margaret Atwood e Bernardine Evaristo. /COM EFE