'Book Friday': Amazon terá até 70% de desconto na venda de livros

A Amazon realizará a 7ª edição da chamada 'Black Friday da Leitura' entre a próxima quinta-feira, 19, e domingo, 22 de agosto. A promessa é de que cerca de 4 mil livros disponíveis no catálogo do site contem com preços promocionais com até 70% de desconto.

Além disso, sete lives com palestras e conversas envolvendo autores de variadas temáticas ocorrerão como 'esquenta' da 'Book Friday' entre esta segunda-feira, 16, e a quinta-feira, 19. Os valores promocionais ficarão disponíveis a partir das 18h de quinta, mas é possível baixar cupons de desconto desde as 14h no aplicativo da Amazon.

Também haverá disponibilidade de assinatura do serviço Kindle Unlimited por três meses pelo valor de R1,99, promoção ao estilo "leve quatro e pague três" em livros importados e "três livros por R$ 30", desconto em e-readers Kindle da 10ª geração e até 50% de desconto em livros das seções "Livros para a Faculdade", "Quadrinhos e Mangás" e "Boxes e Coleções".

A plataforma lançará ainda uma seção intitulada "Loja de Pequenas Editorias e Autores Independentes", que promete reverter parte não especificada do valor das vendas para a ONG Vaga Lume, que promove a leitura e a gestão de bibliotecas comunitárias em comunidades rurais da região amazônica.

Para mais informações, é possível acessar ao site da promoção.

Confira abaixo a programação completa de lives da 'Book Friday':

16 de agosto - Segunda-feira

12h - Isabel Cintra, Lorena Pimenta e Olívia Pilar - Ancestralidades e nossa história

19h - Jenna Evans Welch - Amor e outras coisas

17 de agosto - Terça-feira

12h - Aline Bei, Stênio Gardel, Marília Arnaud e João Paulo Cuenca - Leitura contemporânea brasileira: experimentações, romances e rumos

19h - Felipe Cabral, Sonia Rodrigues, Thalita Rebouças e Tony Bellotto - Livros, câmera, ação: como a era do streaming influencia o mundo dos livros

18 de agosto - Quarta-feira

12h - Pedro Rhuas, Vitor Martins, Lavinia Rocha e Iris Figueiredo - O amor no tempo dos likes: literatura jovem para todas as gerações

19h - Bruno Zago, Cristirinhas e Eduardo Medeiros - Quadrinhos nacionais

19 de agosto - Quinta-feira

12h - Day Fernandes, Edney Silvestre e Eduardo Spoht - Ficção hoje