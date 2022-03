Bob Dylan vai lançar novo livro em novembro

Bob Dylan, prêmio Nobel de Literatura e lenda da música folk-rock, prevê publicar um novo livro em novembro, anunciou sua editora, a Simon and Schuster, nesta terça-feira, 8. The Philosophy of Modern Song (A Filosofia da Canção Moderna, em tradução livre), está prevista para sair em 8 de novembro. Esse é o primeiro livro que Dylan publica em quase duas décadas, desde Chronicles, Volume One em 2004. O popular poeta e artista norte-americano começou a escrever seu último livro em 2010, que inclui mais de 60 ensaios inspirados em artistas como Hank Williams e Nina Simone, além de letras de suas músicas.

"A publicação do brilhante trabalho caleidoscópico da lavra Dylan será uma celebração internacional das músicas de um dos maiores artistas de todos os tempos", disse o diretor de Simon and Schuster, Jonathan Karp, em um comunicado. The Philosophy of Modern Song'só poderia ter sido escrita por Dylan. Sua voz é única e seu trabalho transmite sua profunda apreciação e compreensão das músicas, as pessoas que dão vida a essas músicas e ao que as músicas significam para cada um de nós."

Há anos circulam rumores de que haveria um segundo volume. de Crônicas, mas os fãs agora terão Filosofia para acalmá-los até que esse desejo se torne realidade. Surgindo na cena folk de Nova York no início dos anos 1960, Dylan já vendeu mais de 125 milhões de discos em todo o mundo. O artista de 80 anos mantém sua agenda lotada de turnês, que está programada para terminar em 2024. Em 2020, ele lançou seu 39º álbum de estúdio, Rough and Rowdy Ways, com aclamação da crítica. Em 2016 ganhou o Prêmio Nobel de Literatura por “ter criado uma nova expressão poética com a grande tradição da canção americana”.