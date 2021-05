Biografia de Philip Roth tem nova editora, depois das acusações de abuso sexual contra seu autor

A esperada biografia de Philip Roth, que foi retirada das livrarias americanas no mês passado em meio a acusações de agressão sexual e assédio contra o biógrafo Blake Bailey, tem uma nova editora. A Skyhorse Publishing confirmou à Associated Press, na segunda-feira, 17, que Philip Roth: The Biography estará disponível em brochura a partir de 15 de junho, e espera ter o e-book e as edições de áudio prontos na quarta-feira.

A biografia de 900 páginas de Bailey foi iniciada em 2012 e escrita com a participação de Philip Roth, que morreu em 2018.

Lançado no início de abril por W.W. Norton & Company, Philip Roth recebeu principalmente críticas positivas, embora os críticos do The New York Times e The New Republic considerassem Bailey muito indulgente com o comportamento de Roth em relação às mulheres. O livro logo alcançou a lista de mais vendidos do Times, entre outros.

Mas duas semanas após a publicação, reportagens do Los Angeles Times, New Orleans Times-Picayune e da AP, entre outros, apresentavam citações extensas e registradas de ex-alunos de Bailey quando ele era professor do ensino médio em New Orleans, na década de 1990. Os alunos alegaram um padrão de comportamento impróprio. Dois ex-alunos e a executiva da editora Valentina Rice alegaram que ele os agrediu. O relato de Rice apareceu pela primeira vez no The New York Times.

A editora Norton inicialmente interrompeu a impressão e a promoção do livro, mas, em seguida, retirou-o completamente de circulação, junto com um livro de memórias de Bailey lançado em 2014, The Splendid Things We Planned.

No Brasil, a Companhia das Letras detém os direitos de tradução e até havia iniciado o trabalho de versão para o português, mas interrompeu depois do anúncio da Norton. A editora não se pronunciou ainda sobre a decisão da Skyhorse.

Os termos financeiros do acordo Skyhorse não foram divulgados. Bailey, que escreveu biografias aclamadas dos autores John Cheever e Richard Yates, negou qualquer irregularidade.

Bailey foi amplamente condenado, mas nem todos concordaram com a decisão de Norton. A colunista do The Nation, Katha Pollitt, supõe que Bailey era cúmplice da visão de Roth sobre as mulheres, mas acreditava que "os leitores deveriam ter a chance de comprar o livro e chegar às suas próprias conclusões".

Para observadores da indústria do livro, o anúncio de Skyhorse não foi uma grande surpresa. No ano passado, Skyhorse publicou o livro de memórias de Woody Allen, lançado no Brasil pela Editora Globo, depois de ser rejeitado pelo grupo Hachette Book, onde os funcionários fizeram uma greve em protesto. A filha de Allen, Dylan Farrow, alegou que ele a molestou quando ela tinha 7 anos, o que foi negado por Allen.

Mais recentemente, a Skyhorse fez um acordo para publicar dois livros do autor, colunista e apresentador de rádio Garrison Keillor, dispensado pela Minnesota Public Radio e The Washington Post em 2017-18, por acusações de assédio. Os livros incluem o livro de memórias Aquela Época do Ano, um lançamento no segundo semestre em que Keillor deve abordar as acusações.