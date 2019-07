Bienal Internacional do Livro Rio 2019 divulga programação

A 19.ª Bienal Internacional do Livro Rio começa no dia 30 de agosto, e nesta terça-feira, 30, a organização divulgou a programação completa. Conteúdos múltiplos e debates sobre temas como democracia, feminismo, fake news, meio ambiente, história, diversidade, fé fazem parte do programa deste ano. A Bienal ocorre no Riocentro (Avenida Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca), e os ingressos custam R$ 30 e R$ 15. Clique aqui para acessar a programação completa no site do evento.

Entre os mais de 300 convidados deste ano, estão nomes como Ana Maria Machado, Mark Manson, Steven Levitsky, Marc Levy e C.J. Tudor, além de inúmeros autores e autoras brasileiros.

De 30 de agosto a 8 de setembro, o público esperado de mais de 600 mil pessoas terá a oportunidade de estar com mais de 300 autores nacionais e internacionais, pegar autógrafos, assistir a palestras, debates e espetáculos culturais. Segundo a produção, na última edição, em 2017, cada visitante, em média, deixou o festival com seis livros. A Bienal é um dos quatro maiores eventos do Rio de Janeiro, ao lado de Réveillon, Carnaval e Rock in Rio.

Os professores terão dois dias de conteúdo especialmente elaborado para eles.

"É gratificante ver o crescimento e a importância da Bienal do Livro, desde seu início até os dias de hoje, com sua grandiosidade e importância na disseminação da cultura e da literatura. A Bienal tem uma robusta programação cultural que vai além do lançamento de livros. O livro é um elemento transformador, muito latente e nossa sociedade precisa de mudanças e dessa consciência. Por isso, nos empenhamos muito para trazer essas novidades", diz Marcos da Veiga Pereira, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), um dos organizadores do festival, em comunicado à imprensa.

Com investimento de mais de R$ 44 milhões, o festival é uma realização do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e da GL exhibitions, apresentado pela Microsoft e com patrocínio master do Banco Itaú. O evento conta com apoio da lei federal de incentivo à cultura, através da Secretaria Especial da Cultura do Ministério da Cidadania, e da lei municipal de incentivo à cultura da cidade do Rio de Janeiro, lei do ISS.

Visitação escolar

Mais de 112 mil estudantes já estão cadastrados para visitar o festival. Com o objetivo de aproximar crianças e adolescentes do universo literário, o projeto Visitação Escolar é destinado a alunos de escolas públicas e particulares, que terão seis dias especialmente reservados e com benefícios diferenciados. Alunos de escolas públicas indicadas por secretarias de Educação parceiras têm gratuidade na visita e ainda recebem, das prefeituras e do estado, um "dinheirinho" customizado para saírem do evento com pelo menos um livro.

Ingressos

A venda antecipada de ingressos está aberta pelo site www.bienaldolivro.com.br.

Serviço

Local: Riocentro - Avenida Salvador Allende, 6555, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ

Data: 30 de agosto a 08 de setembro de 2019

Dias de semana: 09h às 21h

Sexta-feira: 09h às 22h

Finais de semana: 10h às 22h

Valor: R$ 30 (inteira)/ R$ 15 (meia-entrada)

Ponto de vendas no Solar de Botafogo (Rua General Polidoro, 180, em Botafogo): de terça a domingo, das 15h às 19h30.