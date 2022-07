Bienal do Livro: Paulina Chiziane, Lázaro Ramos e Carla Madeira são os destaques desta 2.ª e 3.ª

A Bienal Internacional do Livro de São Paulo deu início à sua 26ª edição neste sábado, 2, e levou uma multidão ao Expo Center Norte durante o fim de semana. Quem tem a oportunidade de visitar a maior feira de livros da América Latina nos próximos dias certamente encontrará corredores e estandes mais vazios e conseguirá aproveitar o que a Bienal tem de melhor: a programação cultural e o garimpo de livros e de descontos.

Selecionamos alguns destaques da programação neste início de semana, que terá, entre outros autores, nomes como Ana Claudia Quintana Arantes, que virou best-seller com o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver; o padre Júlio Lancellotti; a moçambicana Paulina Chiziane, vencedora do Prêmio Camões; e a jornalista e publicitária mineira Carla Madeira, autora do livro de sucesso Tudo é Rio.

Lázaro Ramos, o chef português Vitor Sobral e o escritor indígena Cristino Wapichana também estão na programação, que conta ainda com debates sobre o mercado editorial e os bastidores do livro.

Destaques da Bienal do Livro na segunda, 4, e terça, 5

Segunda-feira, 4/7

13h

Leituras Críticas Importam, com Mariana Serrano, Padre Júlio Lancellotti e Alvaro de Azevedo Gonzaga. Na Arena Cultural

13h30

O Impacto da Pandemia no Consumo de E-Books no Brasil, com Marcelo Gioia (Bookwire). No Papo de Mercado

14h

Viagem a Portugal Pelos Seus Sabores, com Chef Vitor Sobral, Luís Araújo e Arnaldo Lorençato. No Cozinhando com Palavras

15h

Encontro com Lázaro Ramos. Na Arena Cultural

15h

O Mercado Editorial e a Cobertura Jornalística, com Maria Fernanda Rodrigues (Estadão), Ruan Gabriel (O Globo) e Talita Facchini (PublishNews). No Papo de Mercado

19h

A Figura Feminina na Literatura, com Aline Bei e Carla Madeira

20h

Livro Mocotó – O Pai, O Filho e o Restaurante, com o chef Rodrigo Oliveira. No Cozinhando com Palavras

17h

Democracia Para Crianças, com Larissa Ribeiro e Pedro Markun. Espaço Infantil

Terça-feira, 5/7

11h

Literatura de Cordel, com Januária Alves, Marco Haurélio, Arlene Holanda e Oscar Garcia. No Salão de Ideias

13h30

Representatividade na Literatura Infantil, com Kiusam de Oliveira e Otávio Júnior

14h

Há Oportunidades para o Setor Editorial no Metaverso?, com Gabriela Dias e Eduardo Acquarone. No Papo de Mercado

16h30

Encontro com Paulina Chiziane. Na Arena Cultural

17h

A Morte Faz Parte da Vida, com Ana Claudia Quintana Arantes, Ana Michelle Soares e Renato Noguera. No Salão de Ideias

17h30

Homenagem aos Modernistas de 22: As Aventuras Gastronômicas e Oswald de Andrade, com Rudá K. Andrade. No Cozinhando com Palavras

17h

Chuva, gente!, com Cristino Wapichana. No Espaço Infantil

