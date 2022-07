Bienal do Livro: Guia de sobrevivência para o último fim de semana da feira em São Paulo

A primeira coisa que você precisa saber sobre a Bienal do Livro de São Paulo se estiver pensando em ir no fim de semana é: vai ter fila e aglomeração. Certeza. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é respirar fundo e ter paciência.

A Bienal do Livro 2022 termina neste domingo, às 22h, no Expo Center Norte.

Passada a barreira dos portões, você vai se deparar com um mar de gente. E também com mar de livros. É hora de garimpar, descobrir promoções, esbarrar em escritores, pedir autógrafos, tirar foto, ouvir histórias. Os mapas distribuídos na entrada ajudam a organizar a visita. Mas, se você não tiver um objetivo certeiro, deixe-se levar.

Em 65 m², você vai encontrar mais de 180 expositores vendendo cerca de 3 milhões de exemplares de livros. Tem para todos os gostos, todas as idades e todos os bolsos. Tem estande de editora, de livraria e saldões. Veja aqui fotos do primeiro fim de semana da Bienal.

Como chegar no Expo Center Norte? Quanto custa comer na Bienal? Qual é a programação do fim de semana? Como visitar a Bienal com crianças? Preparamos algumas dicas e informações para você aproveitar mais a Bienal e fugir de roubadas.

Roupa e máscara

A Bienal é maratona: use roupa e sapato confortáveis. Apesar de não ser mais obrigatório usar máscara em lugar fechado, é recomendável usá-la durante a sua visita à Bienal. Escolha um modelo seguro e confortável. Se a visita for longa, troque uma vez. E jogue fora depois. Leve também seu próprio álcool.

Compre o ingresso antes

Isso não vai te tirar da fila, mas pode agilizar a sua entrada. Eles são vendidos no site www.bienaldolivrosp.com.br e custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), além de uma taxa de R$ 3 e R$ 1,50, respectivamente. Não pagam: professores, profissionais do livro, crianças menores de 12 anos, adultos maiores de 60 e detentores da credencial plena do Sesc. Se estiver nesse grupo, não se esqueça de levar um documento de identificação.

Chegando no Expo Center Norte, procure o final da fila e relaxe. Ela é única durante um bom tempo. Já perto da entrada, ela se divide entre os que têm e os que não têm ingresso.

Se comprou o ingresso antes do dia 30 de junho e quiser aproveitar o cashback, lembre-se de fazer o download do aplicativo Zipgay e se cadastrar - é preciso fazer isso com o mesmo CFP usado na hora da compra do ticket. O valor é creditado no app e, para usá-lo, é só apresentar o vale online no estande escolhido - e que tenha aderido ao programa.

Como chegar ao Expo Center Norte

O Expo Center Norte fica na Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme. Se preferir ir de carro, o estacionamento custa R$ 55. O estacionamento é grande, mas o trânsito no entorno é conturbado. Se for de metrô, há ônibus gratuito entre a estação Portuguesa-Tietê e a Bienal. A fila para pegar o ônibus, que sai da Voluntários da Pátria, é longa, mas anda. Na volta, demora um pouco mais. Não há local para estacionar bicicleta. Se for embora de transporte por aplicativo, o ponto de encontro é do outro lado da rua, num recuo beirando o estacionamento. Se estiver muito tumulto, considere andar até a Av. Otto Baumgart. Há um posto de gasolina com loja de conveniência ali que pode ser um ponto de encontro alternativo e mais tranquilo.

Horário da Bienal

No sábado e no domingo, a Bienal funciona das 10h às 22h (nos dias de semana, ela abriu uma hora mais cedo). O horário limite para entrar é 21h. Se conseguir chegar cedo, no primeiro horário, poderá caminhar alguns instantes nos corredores mais vazios.

Livros em promoção

Todos os estandes têm livros em promoção. Os saldões podem parecer tentadores, mas vale a pena procurar as ofertas também nas editoras. No estande da Global, por exemplo, é possível comprar livros infantis de autores renomados como, por exemplo, Lucia Hiratsuka e Sylvia Orthof, por R$ 5. Há outra pilha de livros a R$ 10. Se quiser apoiar as livrarias independentes, no estande A Grande Livraria também tem alguma promoção - mas todo mundo que comprar lá ganha um voucher de 10% de desconto para usar em alguma loja parceira depois da Bienal. Muitas editoras relatam que os boxes, que são produtos mais caros, também têm tido boa saída na Bienal justamente por causa das promoções.

Leve pouca coisa...

Você vai andar muito em corredores apertados. Se estiver nos seus planos e no seu orçamento comprar um volume considerável de livros, considere levar uma mochila ou uma mala pequena de rodinhas. Muita gente tem circulado pela Bienal com suas malinhas. Há guarda-volumes no Expo Center Norte, mas você só pode abri-lo uma vez. Vale só para quem já chega carregado à Bienal. Custa R$ 20 (no localizado na saída do Expo Center Norte) e R$ 30 (no que fica dentro da feira, atrás do estande da Faro - E11).

...Mas leve lanche

Almoçar na Bienal do Livro pode ser o seu maior desafio durante a visita e também a maior roubada. A praça de alimentação é grande, mas as mesas, que não são suficientes para o número de visitantes do fim de semana, são muito próximas umas das outras e muito próximas dos restaurantes e lanchonetes - separadas deles apenas por um corredor estreito que serve de passagem e onde as pessoas se aglomeram nas confusas filas (você pode achar que está na fila da pizza e chegar no caixa do cachorro quente).

Sem contar que é um local onde todos estão sem máscara de proteção.

Por esses motivos, talvez valha mais a pena levar um lanche de casa, encontrar um canto mais tranquilo para uma pausa, e fazer uma refeição melhor quando sair dali.

Quanto custa comer na Bienal do Livro?

Porém, caso comer por lá esteja no seu plano, saiba que os preços são mais altos do que o normal - mas que a maioria dos restaurantes, quiosques e food trucks têm combos de R$ 28.

Tem de tudo lá: hambúrguer, cachorro quente, salgados, tacos, waffle, strogonoff, bala de coco, raspadinha, yakisoba, espetinho, pizza, fruta, sorvete, algodão doce, pipoca, etc.

Confira o preço de alguns produtos

Água: R$ 8

Água de coco (corredores): R$ 8

Café: R$ 8

Refrigerante: R$ 10

Suco: R$ 12

Milkshake: R$ 18

Raspadinha: A partir de 20

Pão de queijo: R$ 8

Coxinha: R$ 10

Salgados: A partir de R$ 12

Pipoca: R$ 10

Algodão doce: R$ 15

Hot dog: a partir de R$ 20

Espetinho: a partir de R$ 15,90

Waffle salgado: a partir de R$ 33

Waffle doce: a partir de R$ 14

Temaki: a partir de R$ 23

Poke: a partir de R$ 34

Crepe salgado: R$ 28 e R$ 35

Crepe doce: R$ 25

Batata frita com nuggets: R$ 28 (Batatalhão)

Prato executivo no Mimi

Bife ou linguiça + arroz + batata frita + salada: R$ 54,9

Frango + arroz + batata frita + salada: R$ 58,90

Picanha + arroz + batata frita + salada: R$ 74,90

Pizza no Patroni

2 fatias de pizza: R$ 25

2 fatias de pizza + refrigerante: R$ 33

Hambúrguer no Bob’s

Cheeseburger + batata frita + refrigerante = R$ 38

Double cheddar + batata frita + refrigerante = R$ 48

Opções de combos a R$ 28

Waffle de chocolate com banana + refrigerante

Pão de queijo + água + café duplo (Franz)

2 espetinhos + refrigerante (Mimi)

Bienal com crianças

Vai à Bienal com criança pequena? Coloque alguma identificação nela, combine o que fazer caso vocês se percam, deixe que ela escolha o livro que quiser, faça uma pausa para descansar no Espaço Infantil, onde há jogos e contação de histórias. Se ela estiver chegando no limite, pare. A Bienal deve ser um passeio agradável, para ficar na memória. Essa experiência pode ser importante em sua trajetória como leitora. Confira, aqui, mais dicas para aproveitar melhor a Bienal do Livro com crianças.

Programação cultural

A Bienal tem 9 espaços oficiais, com programação cultural para todos os gostos. A Arena Cultural é o maior espaço, dedicado aos autores mais pop. Há também o Salão de Ideias, o auditório de Portugal, o país homenageado, e a Praça de Histórias, do Sesc. A qualquer hora que passar por esses e pelos outros espaços haverá algum escritor ou escritora falando de literatura. Vale a pena ouvir um pouco, conhecer novas obras, descansar do barulho e do agito da feira. Veja aqui a programação da Bienal do Livro 2022.