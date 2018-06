Bienal do Livro de SP confirma David Levithan, Marissa Meyer e Tessa Dare

Com o tema Venha Fazer esse Download de Conhecimento, a 25.ª Bienal do Livro de São Paulo acaba de confirmar mais três autores estrageiros: David Levithan, Marissa Meyer e Tessa Dare. A Bienal será realizada de 3 a 12 de agosto, no Anhembi, e já havia confirmado a presença de Victoria Aveyard, Soman Chainani, Yoav Blum, Lauren Blakely e Anna Todd.

Autor de Todo Dia, que ganha, em breve, adaptação para o cinema, e de Outro Dia, o americano David Levithan estará na feira no dia 11. Seus livros, editados no Brasil pela Record, são destinados a jovens leitores e retratam o universo LGBTQ. Entre eles estão, ainda, Will & Will: Um Nome, Um Destino, escrito com John Green e que se tornou o primeiro livro jovem adulto com protagonistas gays a entrar na lista de mais vendidos do New York Times - só aqui vendeu cerca de 200 mil exemplares. Em outubro, Levithan lança nos EUA o novo Someday, continuação da trama, que deve chegar ao Brasil em 2019.

Também americana, Marissa Meyer participa da Bienal no dia 12. Autora da série As Crônicas Lunares, composta por Cinder, Scarlet, Cress e Winter, contos de fadas futuristas inspirados, respectivamente, em Cinderela, Chapeuzinho vermelho, Rapunzel e Branca de Neve), ela lança, em agosto, Sem Coração, que recria o passado da famosa Rainha de Copas e mostra por que ela se tornou o terror do País das Maravilhas. Seus livros estão no catálogo da Rocco, que já adquiriu os direitos de publicação do recente Renegades.

Autora de romances históricos e eróticos, a americana Tessa Dare estará na Bienal no dia 4, quando a Autêntica publica o quinto e último volume da série Spindle Cove: Como Escapar de um Escândalo. A obra traz o cross-over de duas séries. Charlotte Highwood, personagem que aparece no livro Uma Semana Para se Perder, da série Spindle Cove, e Piers Brandon, de Diga Sim ao Marquês, da série Castles Ever After, estarão neste novo livro.