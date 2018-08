Bienal do Livro de 2018 teve público menor do que o esperado

A 25.ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo terminou no domingo, 12, recebendo menos público do que o esperado: 663 mil pessoas visitaram o evento, de acordo com dados divulgados pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). A expectativa no início do evento era receber 700 mil pessoas (em 2016, foram 684 mil).

Conforme adiantado pelo Estado, porém, o ticket médio (quanto cada visitante gasta na Bienal) cresceu 33% em relação à edição passada — o número final é R$161,57.

Segundo a pesquisa realizada pelo evento com os visitantes, 97% do público presente ficou satisfeito com o evento e 98% pretende voltar na próxima edição.

Pela primeira vez, a Bienal Internacional do Livro de São Paulo fez um trabalho de inteligência de dados, monitorando em tempo real a percepção dos usuários nas redes sociais, blogs e portais, de acordo com a nota divulgada pela produção. Com a análise das menções do público, percebeu-se que os principais pontos positivos do evento foram: programação cultural, interação e encontro com autores, apelo visual dos estandes e preços acessíveis.

Números da Bienal Internacional do Livro de São Paulo 2018

Investimento estimado R$ 32 milhões

Público Visitante 663 mil

Área ocupada total 75 mil metros quadrados

Expositores 197 expositores

Espaços culturais 14

Horas de programação 1500

Autores nacionais 291

Autores internacionais 22

Visitação Escolar 100 mil alunos e 15 mil escolas agendadas