Bienal do Livro: Confira os destaques da programação de 4ª. a 6ª.

O legado Saramaguiano é tema de diversas programações nesta 26ª edição da Bienal Internacional do Livro de São Paulo, na sexta-feira, os escritores Gonçalo M. Tavares, Julián Fuks, sob mediação de Cristhiano Aguiar, se reúnem na mesa Esta é uma geração herdeira de Saramago?, para uma conversa sobre a influência literária do autor de Ensaio Sobre A Cegueira nas obras de Fuks e Tavares.

Na quarta-feira, às 17h, Carlos Rennó e Carlos Calado conversam com o músico Tom Zé sobre o livro Tom Zé, O Último Tropicalista (edições Sesc), sobre a fundação do movimento e o álbum novo do artista, Língua Brasileira. Confira a programação completa do evento que acontece na Expo Center Norte:

QUARTA-FEIRA (6)

HQs na Sala de Aula

Fábio Moon, Gabriel Bá, Marcelo D’Salete, Sâmela Hidalgo

Salão de Ideias

13:00 - 14:00

Museu da Língua Portuguesa - O povo é o inventa-línguas

Luís Cardoso, Márcia Kambeba

Pavilhão de Portugal

15:00 - 15:50

A fantasia enquanto modo de ler o real

Lídia Jorge, Socorro Acioli, Tom Farias (Mediação)

Pavilhão de Portugal

16:00 - 16:50

Tom Zé: O Último Tropicalista

Salão de Ideias

Quarta-feira, 6º Jul

Tom Zé, Carlos Rennó e Carlos Calado.

17:00 - 18:30

A leitura para além das palavras

Betty Milan, Noemi Jaffe, Tom Farias

Coninler – Congresso Internacional de Leitura

20:00 - 21:00

QUINTA-FEIRA (7)

Ilustração Portuguesa

António Jorge Gonçalves, Afonso Cruz, José Santos (Mediação)

Pavilhão de Portugal

13:00 - 13:50

A partir de Ulisses

Teolinda Gersão, António Torres, Afonso Borges (Mediador)

Pavilhão de Portugal

16:00 - 16:50

Uma Permanente Transformação

Matilde Campilho, Miguel del Castillo, Luciana Araújo Marques

Pavilhão de Portugal

17:00 - 17:50

Protagonismo das Mulheres no Mercado de Trabalho

Zezé Motta, Rosane Borges, Raquel Virgínia

Salão de Ideias

17:00 - 18:30

Do Lugar do Silêncio

Luís Cardoso, Itamar Vieira Júnior, M. Fernanda Rodrigues

Pavilhão de Portugal

18:00 - 18:50

O Que Queremos Para o Futuro?

Ailton Krenak, Eliane Potiguara, Juão Nyn

Arena Cultural

19:00 - 20:00

Viver, a que se destina?

Mário Sérgio Cortella

Coninler – Congresso Internacional de Leitura

19:00 - 20:00

SEXTA-FEIRA (8)

Amazônia dos Povos e da Biodiversidade

Davi Kopenawa Yanomami, Felipe Milanez, Cristine Takuá

Salão de Ideias

17:00 - 18:30

Esta é uma geração herdeira de Saramago?

Gonçalo M. Tavares, Julián Fuks, Cristhiano Aguiar (Mediador)

Pavilhão de Portugal

15:00 - 15:50

Todas as vozes da nossa língua portuguesa

Nélida Piñon

Coninler – Congresso Internacional de Leitura

19:00 - 20:00

Leitura e identidade

Daniel Munduruku, Ignácio de Loyola Brandão, Ilan Brenman

Coninler – Congresso Internacional de Leitura

20:00 - 21:00