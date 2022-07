Bienal do Livro: Conceição Evaristo conversa com Itamar Vieira Junior ao legado da Semana de 1922

No último final de semana da 26ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, um bate papo sobre biografias conta com o escritor e jornalista Ruy Castro, autor de obras sobre personalidades, como o jogador Garrincha. Castro conversa com o escritor Francisco José Viegas neste sábado, 9, ao meio dia no pavilhão de Portugal. Às 19h, um encontro virtual com a criadora do quadrinho Heartstopper, Alice Oseman, promove a interação entre a autora da trama de um do carismático casal jovem que vem fazendo sucesso na Netflix.

No domingo, o legado da Semana de Arte Moderna de 1922, que tem seu centenário comemorado ao longo do ano, reúne os intelectuais Elias Thomé Saliba, Sérgio de Carvalho, Rosane Borges, Claudinei Roberto da Silva em uma mesa no Salão de Ideias, às 15h. Às 17h, no Pavilhão de Portugal, a escritora Matilde Campilho, que lança o livro Flecha, conversa com Kalaf Epalanga na mesa Outras Palavras; veja a programação completa do fim de semana.

SÁBADO (9)

Mandioca: Nossa Tradição Alimentar, Presente de Norte a Sul do Brasil

Alex Atala, Fabíola Cidral, Neide Rigo

Cozinhando com Palavras

10:30 - 12:30

Encontro com Conceição Evaristo e Itamar Vieira Junior

Conceição Evaristo, Itamar Vieira, Camilla Dias

Arena Cultural

10:00 - 11:00

Ideias Para Adiar os Males do Brasil

Valter Hugo Mãe, Cristine Takuá, Ailton Krenak

Salão de Ideias

11:00 - 12:30

Booktok: os Livros no TikTok

Clara Alves, Pedro Rhuas, Juan Jullian, Maju Alves

Arena Cultural

11:30 - 12:30

Biografias reais e imaginárias

Francisco José Viegas, Ruy Castro

Pavilhão de Portugal

12:00 - 12:50

Ser Jornalista no Brasil

Daniela Arbex, Miriam Leitão, Ilze Scamparini, Guilherme Magalhães

Arena Cultural

13:00 - 14:00

A Relevância da Política nas Sociedades do Século 21

Antônio Martins, Rui Tavares, Renato Janine Ribeiro

Salão de Ideias

17:00 - 18:30

Encontro Virtual com Alice Oseman

Alice Oseman, Lila Cruz

Arena Cultural

19:00 - 19:30

Editora CEPE - Lançamentos 'O mim impossibilitado' e 'Breve manual do ser humano'

Nuno Félix da Costa, Leonardo Gandolfi

Pavilhão de Portugal

19:00 - 20:10

DOMINGO (10)

Encontro com Xuxa Meneghel

Xuxa Meneghel, Guilherme Samora

Arena Cultural

14:30 - 15:30

Passado e Presente da Semana de Arte Moderna

Elias Thomé Saliba, Sérgio de Carvalho, Rosane Borges, Claudinei Roberto da Silva

Salão de Ideias

15:00 - 16:30

Existe um lugar de fala na literatura?

Kalaf Epalanga, Bernardo Carvalho

Pavilhão de Portugal

15:00 - 15:50

Outras Palavras

Kalaf Epalanga, Matilde Campilho

Pavilhão de Portugal

17:00 - 17:50

Financiamento Coletivo

Guilherme Dei Svaldi, Karen Soarele, Daniel Lameira, Marina Avila, Eduardo Spohr, Valquíria Vlad

Arena Cultural

17:30 - 18:30

Documentário: “Herdeiros de Saramago – Afonso Reis Cabral” (2020)

Graça Castanheira

Pavilhão de Portugal

18:00 - 18:25