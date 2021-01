Bibliotecas em São Paulo oferecem oficinas de quadrinhos

O Dia do Quadrinho Nacional é celebrado em 30 de janeiro e as bibliotecas de São Paulo (BSP) e Parque Villa-Lobos (BVL) programaram atividades para quem quer se aventurar mais nesse universo. São oficinas online de tirinhas autobiográficas e de quadrinhos de bolso que ocorrem durante esta semana gratuitamente.

As inscrições estão abertas no site da BLV para a oficina online Tirinhas autobiográficas, com Carol Ito. As aulas, indicadas para maiores de 15 anos, ocorrem nos dias 26 e 27 de janeiro, das 14h às 16h30, e oferecem dicas básicas sobre a linguagem das HQs. "A ideia é que o participante possa criar uma tirinha autobiográfica sobre algum acontecimento marcante ou reflexão que gostaria de registrar em textos, cores e traços", diz a artista.

Na BSP, será ministrada a oficina online Quadrinhos de Bolso, com Eloar Guazzelli Filho, nos dias 28 e 29, das 14h às 17h. Para participar é preciso ser maior de 14 anos e se inscrever no site da Biblioteca de São Paulo . Nesta oficina, Guazelli pretende articular as diversas linguagens visuais, do desenho de humor à caricatura, passando pelas tiras e cartuns, de forma que, ao final, os alunos possam reconhecer suas diferenças e semelhanças. A ideia, diz ele, é "sintetizar, através da elaboração de exercícios e histórias curtas, a presença de todos esses elementos".

A BSP e a BVL são equipamentos da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, geridos pela Organização Social SP Leituras - eleita pelo terceiro ano consecutivo uma das 100 Melhores ONGs do Brasil.

Serviço:

BVL - Tirinhas autobiográficas

Com Carol Ito

Dias 26 e 27 de janeiro, das 14h às 16h30

Indicado para maiores de 15 anos

Para participar, acesse BLV/inscricao

Vagas limitadas

BSP - Quadrinhos de Bolso