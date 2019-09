Balada Literária ocupa São Paulo em edição que homenageia Paulo Freire

A 14.ª Balada Literária começa nesta quarta-feira, 4, em São Paulo, e vai reunir, até domingo, em espaços como a Livraria da Vila, Casa de Francisca e Biblioteca Mário de Andrade, importantes nomes da literatura brasileira em uma festa que presta homenagem ao educador Paulo Freire. Lançamentos de livros também estão planejados.

Entre os convidados da Balada Literária 2019 estão nomes próximos a Paulo Freire, como Nita Freira, que conversou com o Estado sobre os ataques que as ideias de seu marido estão sofrendo, e a filha Madalena Freire, além de escritores como Valter Hugo Mãe, que vai falar com leitores na Vila Perus, Reinaldo Moraes, Chacal, Roberta Estrela D'Alva, Ricardo Aleixo, Amara Moira, Bruno Brum, Paulo Lins, Rodrigo Ciríaco, Luiz Tatit, José Miguel Wisnik, Fausto Fawcett, Andréa Del Fuego, Marcelo Rubens Paiva e muitos outros. Veja a programação completa abaixo.

Há novidades nesta edição destinada a pensar mais a educação. "Estou feliz de ter na abertura de cada atração um mediador ou mediadora de leitura vindo de várias partes do Brasil. São parceiros de comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas. Nada mais Paulo Freire do que a presença desses guerreiros que incentivam a leitura e a literatura em lugares muito distantes", comenta o escritor Marcelino Freire, idealizador e curador da Balada Literária.

Marcelino Freire conta que criou a Balada Literária porque "a literatura é coisa muito chata". Ele explica: "Eu queria fazer uma festa diferente. E uma festa verdadeiramente para todos e todas. Desde o primeiro ano, em 2006, a Balada Literária reúne todos os gêneros, sexuais e literários. Todas as vertentes, todos os parágrafos. Eu sou baladeiro, boêmio por natureza. Queria fazer uma festa entre amigos e amigas. Surgiu assim: dessa vontade de festejar uma literatura sem frescura".

O escritor conta que sempre quer desistir quando a festa acaba e as contas começam a chegar. Ainda está devendo dinheiro da edição passada. "É uma luta grande, mas sinto que a Balada já não me pertence. É um compromisso com a literatura. Ela vai além de mim. E agora então, eu tenho mais é que fazer. Se o Brasil está desistindo, eu não desisto nunca."

Sobre a homenagem a Paulo Freire, anunciada há um ano pela coluna Babel, ele diz que queria que a Balada Literária 2019 fosse de afirmação do legado, da importância, do respeito à obra de Paulo Freire num momento de "artilharia pesada". "É uma Balada política. E eu me orgulho de dizer de que lado que nós estamos. Estamos ao lado da educação, dos mestres, das mestras. Uma pessoa veio dizer para mim 'mas você homenageando Paulo Freire aí é que não vai ter apoio'. Mas não me interessa apoio de quem não apoia Paulo Freire. A Balada Literária não é feita com escritório de captação. Escritório de captação é que tem medo de bancar o diferente. Porque no fundo os escritórios acreditam em números, não acreditam em pessoas. Meu escritório é o de capturação. Vou capturando pessoas, corações. Vou pedindo mesmo. A Balada é feita com paixão."

Programação da Balada Literária 2019

Quarta, 4 de setembro

20 horas – Show de Abertura no Sesc Pinheiros

Companhia do Tijolo anuncia a homenagem ao educador Paulo Freire e comanda o show com as participações do violeiro Paulo freire, das Pastoras do Rosário, do bairro da Penha, e da cantora baiana Mariene de Castro

Anfitrião: mediador de leitura Dijaik Nery de Tefé, Amazonas, professor e voluntário da Vaga-Lume há 10 anos

Participação dos professores Nelson Maca e Wellington Soares

22h30 – Confraria Nossa Casa:

Festa Todo Mundo Vip, com o coletivo Samba do Sol

Participações dos poetas Nelson Maca e Élio Ferreira, professor e homenageado da Balada Literária em Teresina, no Piauí

Anfitrião: mediador de leitura Israel Diniz, natural de Barreirinhas, no Maranhão

Quinta, 5 de setembro

​10h30 – Livraria da Vila

Alípio Casali, Daniel Cara e Marcos Reigota conversam com a educadora Ana Maria Araújo Freire, viúva de Paulo Freire e autora da biografia Paulo Freire: Uma História de Vida

Anfitriã: mediadora de leitura Janiléia Gomes, de Mirinzal, Maranhão, moradora da comunidade quilombola Frechal

14 horas – Livraria da Vila

Aula aberta com a escritora portuguesa Patrícia Portela

Anfitriã: mediadora de leitura Ângela Ferreira, da comunidade de Heliópolis, em São Paulo

15h30 – Livraria da Vila

Aula aberta com a escritora, travesti, feminista e professora de literatura Amara Moira, em que ela falará sobre a obra de James Joyce

Anfitriã: mediadora de leitura Dayana Moraes, do Grajaú, em São Paulo

17 horas – Mercearia São Pedro

Happy hour com os escritores Joca Reiners Terron, Rafa Coutinho e Reinaldo Moraes, com com a apresentação e mediação de Fernanda D'Umbra e Jorge Ialanji Filholini

Anfitriã: mediadora de leitura Clarissa Roberta, do Grajaú, em São Paulo

Participação especial do poeta Gil Jorge

Lançamento dos livros Somente nos Cinemas, de Jorge Ialanji Filholini, da série LÊPROSA, e Mínimas, poemas de Gil Jorge

21 horas – Casa de Francisca

Show com Valéria Barcellos acompanhada da pianista Malka

Participação especial de Divina Núbia

Na ocasião, será lançada a antologia LGBTQI+ A Resistência dos Vaga-Lumes, organizada por Alexandre Rabelo e Cristina Judar

Apresentação da noite por Ed Marte e Renato Negrão

Bate-papo com lexandre Rabelo, Cristina Judar, Lucas Dantas e Noé Filho

Anfitrião: mediador de leitura André Nascimento, natural de Soure, Ilha do Marajó, no Pará

Sexta, 6 de setembro

10h30 – Livraria da Vila

Aula aberta com o escritor Daniel Munduruku

Anfitriã: mediadora de leitura Margarida Brasil, da comunidade indígena de Camanaus, em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas

14 horas – Livraria da Vila

Aula aberta com o poeta Ricardo Aleixo

Anfitriã: mediadora de leitura Luciana Gomes, professora-bibliotecária na região do Ceasa, em São Paulo

15h30 – Livraria da Vila

Ian Uviedo e Carlos Messias conversam com Bruno brum, Chacal e Ronaldo Bressane

Anfitriã: mediadora de leitura Ana Cláudia Teixeira, da biblioteca comunitária EJAAC, Zona Sul de São Paulo

17 horas – Mercearia São Pedro

Happy hour com Fausto Fawcett, Marcelo Rubens Paiva e Mário Bortolotto com a apresentação e mediação de Andréa Del Fuego e Ivana Arruda Leite

Participação especial do desenhista Carlos Ferreira, que estará lançando a HQ Hellbrazil – Mercearia Noir em homenagem à Mercearia São Pedro

Lançamento do livro A Parte Viva da Noite, de João Nunes Junior

Anfitriã: mediadora de leitura Ketlin Santos, da biblioteca comunitária Caminhos da Leitura, Zona Sul de São Paulo

19h30 – Sesc Pinheiros

Projeto Nossos Mestres, Nossas Mestras, com Lia de Itamaracá, em que ela falará de seus mestres e mestras na vida e música.

Mediação do jornalista Marcelo Henrique Andrade

Na ocasião, será lançado livro-reportagem sobre a maior cirandeira do Brasil.

21 horas – Casa de Francisca

Show com os mestres-cantores José Miguel Winsnik e Luiz Tatit

Celebração às mestras Eda Luiz, Mae Dora de Oyá e Maria Vilani

Anfitriã: mediadora de leitura Priscila Fonseca, de Apucarana, no Paraná

Sábado, 7 de setembro

10h30 – Livraria da Vila

Alice Ruiz, homenageada da Balada Literária do ano passado, conversa sobre o legado de Paulo Freire na educação e nas artes com a escritora Paula Bajer Fernandes, com o poeta visual Thiago Rodrigues e com o poeta cubano Reinaldo Garcia Blanco

Anfitriã: mediadora de leitura SUILLAN, Zona Sul de São Paulo

14 horas – Biblioteca Padre José de Anchieta, na Vila Perus

Aula aberta com o escritor VALTER HUGO MÃE

Anfitriã: mediadora de leitura Bel Santos, da biblioteca comunitária Caminhos da Leitura, Zona Sul de São Paulo

16 horas – Sesc Pinheiros

Projeto Nossos Mestres, Nossas Mestras, com o cantor e compositor Lazzo Matumbi com mediação de Chico de Assis

Anfitrião: mediador de leitura Danilo Ramos, de Mauá, São Paulo

17h30 - Biblioteca Mário de Andrade

Uma homenagem aos 80 anos da poeta Eunice Arruda

Pré-lançamento de Visível ao Destino, obra completa + inéditos de Eunice Arruda com leituras de Arruda e Beatriz Helena Amaral

Lançamentos do livro Diário Bolivariano, de Emerson Alcalde; da antologia O Dia Como Ele É, do coletivo de escritoras Martelinho de Ouro; e da coleção Pode Pá – Mesquiteiros, organizada por Rodrigo Ciríaco; e do livro Dois Amores, de Paulo Lins

Apresentação de Marcelino Freire

Anfitriã: mediadora de leitura Lucinéia Oliveira, da biblioteca comunitária Mundo dos Livros

18 horas - Biblioteca Mário de Andrade

Uma homenagem a Miró da Muribeca e aos poetas de rua

Apresentação de Marcelino Freire e do grupo As Clarianas

Participações especiais de Berimba de Jesus, Binho, Chacal, Dandara, Geovani Baffô, Letícia Brito, Lucas Lins, Marcéu, Nelson Maca, Paulo Lins, Pedro Lucas, Pieta Poeta, Renato Kolla, Sérgio Vaz, Uberê, Valeska Torres e Wilson Freire

21h30 – Casa de Francisca

Show com Renato Braz e Eduardo Gudin celebrando a obra do professor, cantor e compositor Paulo Vanzolini

Bate-papo dos artistas com os professores e escritores Wellington Soares e Elio Ferreira

​Domingo, 8 de setembro

Dia Mundial da Alfabetização

12h30 – Livraria da Vila

Claudiney Ferreira e Jéssica Balbino conversam com Sérgio Haddad, que estará lançando a biografia de Paulo Freire pela Editora Todavia, e Madalena Freire, filha do homenageado da Balada Literária 2019

Anfitriã: mediadora de leitura Cris Lima, da biblioteca comunitária Djeanne Firmino, de Campo Limpo, São Paulo

14 horas – Centro Cultural B_ARCO

Uma grande homenagem dos mestres e das mestras aos seus mestres e mestras comandada por Marcelino Freire, Wellington Soares (Teresina) e Nelson Maca (Salvador), curadores da Balada Literária 2019

Presentes: André Malbo, Décio Zylberstajn, Escobar Nogeuria, Flávia Regina, Frederico Barbosa, Ivan Marques, Jorge Antônio Ribeiro, Lucas Verzola, Paula Beatriz, Rita Couto e Rodrigo Ciríaco

Prêmio Donizete Galvão para a educadora Ana Mae Barbosa, para a editora Gita Guinsburg, para o editor Plínio Martins e para o professor Jorge Valentim

Encontro entre Roberta Estrela D'Alva e a escritora Geni Guimarães, momento em que será anunciado o homenageado da Balada Literária 2020

Anfitriões: Sylvia Guimarães e Rodrigo Zanella, do projeto Vaga-Lume

Lançamento dos livros: de Décio Zylberstajn e Maurício Benedetti

19 horas – Auditório do Ibirapuera

Encerramento com a orquestra Mundanos Afora com o músico e maestro Carlinhos Antunes reunindo músicos brasileiros, imigrantes e refugiados de diversas partes do mundo

Participação especial da cantora Fabiana Cozza

Anfitriã: mediadora de leitura Klicia Lopes, do município de Oriximiná, no Pará

​Especiais

Oficina com Daniel Munduruku, dia 7 de setembro, das 14 às 18 horas, no Sesc Pinheiros

Oficina da Casa Paratodxs, de 5 a 7 de setembro, das 9 às 11 horas, na Escola da Vida