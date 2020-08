Autora Anita Deak fala da construção do texto literário na série de lives 'Na Sala'

A editora de livros e autora Anita Deak, autora do livro Mate-me Quando Puder, será a entrevistada desta quinta (13), às 17h30, mo projeto de lives Na Sala, do jornalista Julio Maria. Anita, que também tem o podcast Litterae, com o professor e também escritor Paulo Salvatti, vai falar sobre o aumento da produção literária em tempos de pandemia e comentar sobre estilos literários, criação de personagens e criação de enredos. O papo vai ao ar ao vivo no Facebook do Estadão (facebook.com/estadao/)