Autor de 'Me Chame Pelo Seu Nome' escreve livro sobre Freud

Andre Aciman, Colm Toibin e Rick Moody estão entre os autores que contribuem para uma coleção de ensaios sobre o legado de Sigmund Freud, bem como desfazer alguns mitos e equívocos que cercam a obra do psiquiatra, amplamente discutida, por admiradores e críticos.

On the Couch: Writers Analyze Sigmund Freud, concebido e editado pelo agente literário Andrew Blauner, está programado para ser lançado em 2023 pela Princeton University Press.

“Freud é uma figura complicada e controversa, e esta antologia apresentará uma riqueza de perspectivas diversas e envolventes sobre seu legado”, disse a editora executiva da Princeton University Press, Anne Savarese, em comunicado na quinta-feira.

Outros escritores apresentados no livro incluem Jennifer Finney Boylan, Gerald Early, Siri Hustvedt e Esther Freud, bisneta de Sigmund Freud. Blauner editou anteriormente Now Comes Good Sailing: Writers Reflect on Henry David Thoreau, que incluía ensaios de Amor Towles, Lauren Groff e Pico Iyer.