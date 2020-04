Artistas e personalidades lamentam a morte de Luiz Alfredo Garcia-Roza

Artistas e personalidades lamentam a morte do escritor Luiz Alfredo Garcia-Roza, morto nesta quinta-feira, 16, aos 84 anos de idade. Criador do detetive Espinosa, ele é autor de mais de uma dezena de romances policiais e era considerado um dos mestres do gênero no Brasil.

A escritora Ivana Arruda Leite prestou homenagem ao escritor.

O jornalista e escritor Sergio Augusto lembrou do estilo de Luiz Alfredo, semelhante ao do escritor Rubem Fonseca, morto ontem, 15.

Ontem, o mestre; hoje, o discípulo. R.I.P.,Luiz Alfredo Garcia-Roza, 84, escritor de livros policiais na linha de Rubem Fonseca. — Sérgio Augusto (@SergiusAugustus) April 16, 2020

A escritora Tatiana Salem Levy lembra de quando conheceu o escritor. "Acabamos nos conhecendo, nos cruzando algumas vezes no circuito literário - ele sempre doce."

O telenovelista Walcyr Carrasco lamentou a morte de Garcia-Roza.

Momento difícil da arte brasileira. Em três dias seguidos, grandes perdas: Moraes, Rubem Fonseca e hoje o Luiz Alfredo Garcia-Roza, mestre da literatura policial! Meus sentimentos! #luto #literatura #alfredogarciaroza — Walcyr Carrasco (@WalcyrCarrasco) April 16, 2020

A escritora Letícia Dornelles prestou homenagem ao escritor.

Como escritora e presidente da Fundação @casaruibarbosa lamento a morte de Luiz Alfredo Garcia-Roza. Psicanalista, professor de Filosofia, escritor, ícone dos livros policiais. Criador do famoso detetive Espinosa. Descanse em paz. Copacabana está triste. A Cultura está de luto. — Letícia Dornelles (@L_Dornelles) April 16, 2020

O escritor português Francisco J. Viegas prestou homenagem ao escritor. "O grande criador do policial brasileiro."

A morte é uma tormenta. Luiz Alfredo García-Roza (1936), outro dos meus: o grande criador do detetive Espinosa, em livros como O Silêncio da Chuva, Janela em Copacabana ou Vento Sudoeste. Homem tão gentil, sempre amigo. O grande criador do policial brasileiro. Isto não está bem. pic.twitter.com/USzrz0BlET — Francisco J. Viegas (@fjviegas) April 16, 2020

O escritor Marcelino Freire também se manifestou nas redes sociais: