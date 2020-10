Aniversário de Carlos Drummond de Andrade é celebrado com livros e eventos

Lançamentos de livros, eventos, exibições online de filmes e até cursos fazem parte das comemorações dos 118 anos de nascimento do poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade. Neste sábado, 31, é celebrada a 10ª edição do chamado 'Dia D'.

Leia Também 5 poemas para celebrar os 118 anos de Carlos Drummond de Andrade

O Instituto Moreira Salles oferece o curso online Drummond e a Maquinação do Mundo, ministrado por José Miguel Wisnik, e exibe os filmes Vida e Verso de Carlos Drummond de Andrade e Consideração do Poema em sessões virtuais pelo endereço diadrummond.com.br.

Já a Companhia das Letras, editora que publica a obra do poeta no Brasil, está publicando nada menos que quatro livros para homenagear o aniversário de Drummond.

Confissões de Minas é, talvez, o mais interessante dos lançamentos. Um compêndio de textos em prosa escritos por um de nossos maiores poetas, o livro reúne contos, memórias, crônicas e escritos esparsos de Drummond.

É curioso notar como a veia lírica do autor se canaliza para a prosa poética em contos como Número 10 Mil: "Às vezes tenho vontade de discar o número 10 mil. O número 10 mil, como a hora H, existe, mas ninguém o conhece. Não consta da lista telefônica; os tratados de matemática não o registram; os mais perfeitos contabilistas o ignoram. Entretanto, o número 10 mil é aquele que, uma vez discado, oferece a você a voz mais harmoniosa que já se ouviu desde a aurora do mundo."

Passeios na Ilha: Divagações Sobre a Vida Literária e Outras Matérias traz diversos textos críticos analisando poetas como Manuel Bandeira, Alphonsus de Guimaraens Filho e Raul Bopp, além de reflexões sobre literatura e textos a respeito de outros temas.

O Observatório do Escritório traz os diários de Drummond, registrados ao longo de mais de três décadas, e deve ser publicado em novembro, assim como Tempo, Vida e Poesia: Confissões no Rádio.

Hoje, às 17h, o canal de YouTube da Companhia das Letras promove a exibição do vídeo O Sentimento do Mundo, uma leitura dos poemas do livro homônimo de Drummond, com Grace Passô, Lauro Moreira, Luisa Arraes e Mel Duarte.

A editora promete ainda que mais de 35 títulos do poeta serão vendidos com desconto de até 30% em livrarias por todo o País como parte das celebrações.