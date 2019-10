Angela Davis vem ao Brasil para divulgar 'Uma Autobiografia', sua mais recente obra

Ícone do feminismo negro, Angela Davis virá ao Brasil neste mês de outubro para divulgar seu novo livro, intitulado Uma Autobiografia. Sua presença está confirmada na conferência A Liberdade é Uma Luta Constante, que será realizada no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo.

Junto com a renomada escritora norte-americana, devem participar do evento a também escritora Bianca Santana e a pesquisadora Raquel Barreto, responsável pelo texto que compõe o prefácio do livro. A mediação ficará a cargo de Christiane Gomes, da Fundação Rosa Luxemburgo, que divide a organização do evento junto com a Editora Boitempo, idealizadora da conferência.

Em sua mais recente obra, Angela apresenta ao público detalhes da sua história, desde a infância até o início de sua carreira como professora universitária. Nesse trajeto, a escritora narra acontecimentos importantes da sua vida pessoal, como o julgamento que precisou enfrentar após ter sido acusada de conspiração durante a década de 1970, e a sensação de ter visto seu nome na lista das dez pessoas mais procuradas do FBI.

Ao todo, Uma Autobiografia conta com 416 páginas e aproveita para trazer um olhar profundo sobre os movimentos feministas e raciais que eclodiram nos Estados Unidos durante as décadas de 1960 e 1970. Além de seu trabalho mais recente, no evento também estarão disponíveis para compra outros best sellers da escritora, como Mulheres, Raça e Classe (2016) e Mulheres, Cultura e Política (2017).

A conferência vai ocorrer na segunda-feira, dia 21 de outubro. O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Paulo e do Itaú Cultural. A entrada é gratuita.

ANGELA DAVIS ‘A LIBERDADE É UMA LUTA CONSTANTE’ - LANÇAMENTO DA OBRA ‘UMA AUTOBIOGRAFIA’

PLATEIA EXTERNA DO AUDITÓRIO DO IBIRAPUERA

ENDEREÇO: AV. PEDRO ÁLVARES CABRAL, S/N

21 DE OUTUBRO. 19H ÀS 21H.

LOTAÇÃO MÁXIMA: 15.000 PESSOAS