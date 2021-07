Amazon lança Prêmio Geek, para livros de ficção científica, fantasia e horror e para HQ

A Amazon acaba de anunciar o Prêmio Geek de Literatura, com duas categorias. Parceria com o site Omelete e com a editora Pipoca & Nanquim, o prêmio vai reconhecer as melhores obras em HQ e nos gêneros ficção científica, fantasia ou horror. Cada vencedor receberá R$ 10 mil e terá a obra publicada na versão impressa pela Pipoca & Nanquim.

Leia Também Flipoços 2021 terá residência literária e debates online

Para participar no Prêmio Geek de Literatura, os autores devem publicar suas obras inéditas, em português, pelo KDP, a plataforma de autopublicação da Amazon, entre os dias 22 de setembro e 22 de outubro. É preciso incluir #PrêmioGeek no campo de metadados de palavras-chave durante o processo de autopublicação e cadastrá-las na categoria de Quadrinhos ou Livros de Ficção Científica, Fantasia e Horror.

Os autores também podem criar a sua própria Página do Autor em author.amazon.com.br e usar a ferramenta Kindle Create, disponível para PC e Mac, para otimizar a publicação. Para orientar os interessados em usar essa ferramenta, a Amazon vai promover um webinar - com data a ser definida.

Os critérios de avaliação são: criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial. Um júri indicado pela Amazon, Omelete e Pipoca & Nanquim vai definir os cinco finalistas em cada categoria. Em novembro, a premiação abre para o voto popular. Os dois vencedores, das categorias Livro e HQ, serão revelados em dezembro.