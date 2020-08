Amazon dá até 80% de desconto em livros na 6ª Book Friday

Até o último minuto do domingo, 23, a Amazon vai dar descontos de até 80% em livros. Esta é a sexta edição do Book Friday da Amazon e na lista de livros com desconto, composta, segundo a empresa, por 21 mil títulos impressos e e-books, há muitos dos livros que estão hoje na lista dos mais vendidos da livraria.

O clássico Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery, que inspirou a série de sucesso Anne With an E, pode ser comprado popr R$ 10,10. Já Quem Tem Medo do Feminismo Negro?, de Djamila Ribeiro, está custando R$ 17,40.

O box comemorativo de 20 anos de Harry Potter custava R$ 449,50 no lançamento e agora está por R$ 276,20 - mas ele também está com desconto em outras verejistas online.

Para crianças isoladas e entediadas, uma dica é Patrulha Canina - 365 Atividades e Desenhos Para Colorir, por R$ 9,90.

Entre os e-books com desconto, destaque para O Conto da Aia, de Margaret Atwood (R$ 8,97), Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro (R$ 9,68) e Ideias Para Adiar o Fim do Mundo, de Ailton Krenak (R$ 8,45).

Veja os livros mais vendidos na Amazon no último ano (de setembro para cá)

O milagre da manhã: O segredo para transformar sua vida (antes das 8 horas), de Hal Elrod Essencialismo, de Greg Mckeown Admirável mundo novo, de Aldous Huxley 12 Regras Para a Vida: Um Antídoto Para o Caos, por Jordan B. Peterson Não se Humilha, Não, por Isabela Freitas Cartas de um diabo a seu aprendiz, de C. S. Lewis Sociedade do cansaço, de Byung-Chul Han O jeito Warren Buffett de investir: Os segredos do maior investidor do mundo, de Robert G. Hagstrom Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery Caixa Harry Potter, de J.K. Rowling

Os 10 e-books mais vendidos da Amazon desde setembro de 2019