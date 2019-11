Adolescente é protagonista de novo romance de Elena Ferrante

A protagonista no novo livro de Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti (A Vida Mentirosa dos Adultos, em tradução livre), é uma adolescente de 12 anos que vive em uma casa repleta de livros e não quer decepcionar os pais professores.

O volume chega às livrarias italianas no dia 7 e é o primeiro romance inédito de Ferrante desde A História da Menina Perdida, quarto e último volume da série A amiga Genial, publicado em 2014.

O livro foi apresentado à imprensa em versão digital protegida por senha e é ambientado em Nápoles, porém desta vez em Rione Alto e no nobre bairro de Vomero, não mais na periferia de Lila e Lenù.

Em 336 páginas, Ferrante conta as transformações, as dificuldades, o crescimento, o desencanto, as traições e as mentiras dos adultos na vida da adolescente Giovanna, apelidada de Giannina, que enfrenta a dissipação de suas certezas, o divórcio dos pais e uma pouco exultante iniciação amorosa.

Sem Lila e Lenù, o livro tem como ponto mais intenso a relação entre Giovanna e a tia paterna Vittoria, excluída da família por seu pai, que a define como "feia e malvada".

Quando é comparada pelo pai à tia, a adolescente entra em crise, questiona a própria beleza e faz de tudo para encontrar Vittoria, que será o estopim para um caminho de descoberta na vida da jovem.

"Olhei por poucos segundos seu rosto sem maquiagem, depois olhei para o chão. Vittoria me pareceu de uma beleza tão insuportável que considerá-la feia se tornava uma necessidade", diz um trecho do romance, em tradução livre para o português.

A narrativa do livro também indica o possível nascimento de uma nova saga, como esperam muitos leitores. A escritora italiana - cuja identidade é mantida em segredo, apesar de algumas tentativas de descobri-la - já vendeu 10 milhões de cópias ao redor do mundo com a tetralogia A Amiga Genial.