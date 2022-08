Acusado de esfaquear Salman Rushdie se diz inocente

O homem acusado de esfaquear o escritor Salman Rushdie, autor de Versos Satânicos, se declarou inocente de tentativa de assassinato e acusações de agressão no sábado, 13. O advogado de Hadi Matar, 24, fez a declaração no tribunal em nome de seu cliente durante uma breve audiência de acusação.

Matar apareceu vestindo roupas de presidiário preto e branco e uma máscara branca. Suas mãos estavam algemadas na frente dele.

Matar é acusado de atacar Rushdie na sexta-feira, quando estava apresentando o escritor em uma conferência no Instituto Chautauqua. Rushdie sofreu ferimentos graves e está respirando com a ajuda de aparelhos. Seu agente declarou que ele pode perder um olho, teve os nervos do braço cortados e lesões no fígado. O escritor segue hospitalizado.