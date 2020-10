Academia Sueca preenche últimas vagas criadas por escândalo sexual de 2018

ESTOCOLMO — A Academia Sueca, que concede o Prêmio Nobel de Literatura, escolheu dois novos membros nesta terça-feira, 13, para preencher as vagas remanescentes de seu comitê de 18 integrantes e tentar encerrar anos de polêmica que puseram sua reputação em dúvida.

A instituição de 234 anos, que na semana passada selecionou a poeta norte-americana Louise Glück como a laureada deste ano, informou que nomeou a autora e jornalista Ingrid Carlberg e o escritor, crítico e tradutor Steve Sem-Sandberg como novos membros.

A prestigiosa entidade literária vinha sendo assolada por controvérsias desde 2018, ano em que adiou o prêmio na esteira de um escândalo de agressão sexual envolvendo o marido de uma de suas integrantes. Em resultado, dois vencedores foram homenageados no ano passado.

A crise levou vários membros a abandonarem a Academia e deu ensejo a mudanças em seus estatutos estimuladas por seu patrono, o rei da Suécia, e apresentadas como melhorias na transparência do processo de premiação.

Pouco depois de emergir do escândalo sexual, porém, a entidade recebeu novas criticas por conceder o prêmio de 2019 a Peter Handke, por conta do apoio do escritor austríaco ao presidente nacionalista sérvio Slobodan Milosevic (1941-2006). Milosevic foi indiciado por dezenas de crimes contra a humanidade no Tribunal Internacional de Haia, mas morreu antes do julgamento e do veredito.

Escolha bem menos polêmica para o Nobel, Louise Glück recebeu a honraria por sua "voz poética inconfundível, que torna a existência individual universal com uma beleza austera", disse a Academia Sueca.

Os prêmios Nobel deste ano foram eclipsados pela pandemia de coronavírus, que forçou o cancelamento da suntuosa cerimônia de premiação realizada todo mês de dezembro em Estocolmo.