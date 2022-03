Academia Brasileira de Letras dá posse a nova diretoria; confira

A Academia Brasileira de Letras realizou a cerimônia de posse de sua diretoria para o ano de 2022 na última sexta-feira, 11, marcando o retorno aos trabalhos presenciais após cerca de dois anos com atividades remotas por conta da pandemia de covid-19.

O evento oficializou a presidência do jornalista Merval Pereira, que havia sido eleito em dezembro de 2021, e contou com a presença de novos membros, como Fernanda Montenegro e Gilberto Gil. Ainda houve a entrega do Prêmio Machado de Assis 2021 a Ruy Castro pelo conjunto da obra e uma apresentação da cravista Rosana Lanzelotte.

"Vivemos um período singular em diversas instituições. Por isso mesmo se faz tão importante celebrar este momento, às vésperas do aniversário de 125 anos da Academia Brasileira de Letras, numa demonstração de força da cultura brasileira", disse Merval.

Os cargos da diretoria da ABL contam com um mandato de um ano, que, após votação, pode ser renovável por outros três. Confira abaixo a composição para 2022:

Secretária-geral: Nélida Piñon

Primeiro-secretário: Joaquim Falcão

Segundo-secretário: Celso Lafer

Tesoureiro: Evaldo Cabral de Mello

Assista à íntegra da cerimônia da Academia Brasileira de Letras abaixo: