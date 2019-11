Os vencedores do Prêmio Jabuti estão sendo anunciados em uma cerimônia no Auditório Ibirapuera na noite desta quinta-feira, 28. Os vencedores estão sendo atualizados ao vivo neste texto (veja a lista completa abaixo).

O autor do melhor livro de cada categoria ganha R$ 5 mil e o troféu do Jabuti. O vencedor do Livro do Ano, escolhido entre os premiados das categorias dos eixos Literatura e Ensaios, ganha R$ 100 mil. Em 2018, quem ganhou foi Mailson Furtado, que autopublicou seu livro.

Em 2019, o Jabuti recebeu 2.103 inscrições. No ano passado, foram inscritas 1.963 obras e em 2017, 2.346, segundo a Câmara Brasileira do Livro. Vale lembrar que entre 2017 e 2018, quando os organizadores promoveram uma grande mudança no regulamento, que desagradou, em alguns casos, e gerou polêmica e bate-boca, o número de categorias caiu de 29 para 18. Alguns ajustes foram feitos este ano para tentar minimizar a crise instalada no ano passado – a principal crítica foi a união das categorias infantil e juvenil, separadas agora novamente.

Confira aqui a lista completa dos vencedores do Prêmio Jabuti 2019

Os vencedores de cada categoria estão destacados em negrito.

Eixo Literatura

Conto

Título: Alguns humanos | Autor(a): Gustavo Pacheco | Editora(s): Tinta da China Brasil

Título: O sol na cabeça | Autor(a): Geovani Martins | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Reserva natural | Autor(a): Rodrigo Lacerda | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Sebastopol | Autor(a): Emilio Fraia | Editora(s): Alfaguara / Companhia das Letras

Título: Um beijo por mês | Autor(a): Vilma Arêas | Editora(s): Luna Parque

Crônica

Título: A arte de querer bem | Autor(a): Ruy Castro | Editora(s): Estação Brasil

Título: Perambule | Autor(a): Fabrício Corsaletti | Editora(s): Editora 34

Título: Pós-F: para além do masculino e do feminino | Autor(a): Fernanda Young | Editora(s): LeYa

Título: Refúgio no sábado | Autor(a): Míriam Leitão | Editora(s): Intrínseca

Título: Velhos são os outros | Autor(a): Andréa Pachá | Editora(s): Intrínseca

Histórias em Quadrinhos

Título: Ânsia eterna | Autor(a): Verônica Berta | Editora(s): SESI-SP Editora

Título: Bendita cura - Volume 1 | Autor(a): Mário César | Editora(s): EntreQuadros

Título: Graphic MSP - Jeremias: Pele | Autor(a): Rafael Calça, Jefferson Costa | Editora(s): Panini, Mauricio de Sousa

Título: O idiota: o clássico de Fiódor Dostoiévski em quadrinhos | Autor(a): André Diniz | Editora(s): Quadrinhos na Cia / Companhia das Letras

Título: Raul | Autor(a): Alexandre De Maio | Editora(s): Editora Elefante

Infantil

Título: A Avó Amarela | Autor(a): Júlia Medeiros, Elisa Carareto | Editora(s): ÔZé Editora

Título: Casa de passarinho | Autor(a): Ana Rosa Costa, Odilon Moraes | Editora(s): Editora Positivo

Título: Donana e Titonho | Autor(a): Ninfa Parreiras | Editora(s): Paulinas

Título: Enreduana | Autor(a): Roger Mello | Editora(s): Companhia das Letrinhas / Companhia das Letras

Título: Olavo | Autor(a): Odilon Moraes | Editora(s): Jujuba Editora

Juvenil

Título: 80 degraus | Autor(a): Luís Dill | Editora(s): Palavras Projetos Editoriais

Título: A grande assembleia dos bichos pestilentos e peçonhentos | Autor(a): Ivan Jaf | Editora(s): Trioleca Casa Editorial

Título: Clarice | Autor(a): Roger Mello | Editora(s): Global Editora

Título: Histórias guardadas pelo rio | Autor(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Edições SM

Título: O Cão e o Curumin | Autor(a): Cristino Wapichana | Editora(s): Editora Melhoramentos

Poesia

Título: Carvão : : capim | Autor(a): Guilherme Gontijo Flores | Editora(s): Editora 34

Título: Fundo Falso | Autor(a): Mônica de Aquino | Editora(s): Relicário Edições

Título: Lua na jaula | Autor(a): Ledusha Spinardi | Editora(s): Todavia

Título: Nenhum mistério | Autor(a): Paulo Henriques Britto | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Nuvens | Autor(a): Hilda Machado | Editora(s): Editora 34

Romance

Título: A tirania do amor | Autor(a): Cristovão Tezza | Editora(s): Todavia

Título: Cloro | Autor(a): Alexandre Vidal Porto | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Enterre seus mortos | Autor(a): Ana Paula Maia | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Nunca houve um castelo | Autor(a): Martha Batalha | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O pai da menina morta | Autor(a): Tiago Ferro | Editora(s): Todavia

Eixo Ensaios

Artes

Título: A fotografia como escrita pessoal: Alair Gomes e a melancolia do corpo - outro | Autor(a): Alexandre Santos | Editora(s): Editora da UFRGS

Título: Arte popular brasileira: olhares contemporâneos | Autor(a): Vilma Eid (org.), Germana Monte-Mór (org.) | Editora(s): Editora WMF Martins Fontes, Instituto do Imaginário do Povo Brasileiro

Título: Histórias afro-atlânticas: [vol. 1] catálogo | Autor(a): Adriano Pedrosa, Lilia Moritz Schwarcz, Tomás Toledo, Ayrson Heráclito, Hélio Menezes | Editora(s): MASP, Instituto Tomie Ohtake

Título: Nova história do cinema brasileiro, volumes 1 e 2 | Autor(a): Fernão Pessoa Ramos, Sheila Schvarzman | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Patrimônio colonial latino-americano: urbanismo, arquitetura, arte sacra | Autor(a): Percival Tirapeli | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Biografia, Documentário e Reportagem

Título: A guerra: a ascensão do PCC e o mundo do crime no Brasil | Autor(a): Bruno Paes Manso, Camila Nunes Dias | Editora(s): Todavia

Título: Carolina: uma biografia | Autor(a): Tom Farias | Editora(s): Malê

Título: Jorge Amado: uma biografia | Autor(a): Joselia Aguiar | Editora(s): Todavia

Título: O livro de Jô: uma autobiografia desautorizada - volume 2 | Autor(a): Jô Soares, Matinas Suzuki Jr. | Editora(s): Companhia das Letras

Título: O Tiradentes: uma biografia de Joaquim José da Silva Xavier | Autor(a): Lucas Figueiredo | Editora(s): Companhia das Letras

Ciências

Título: A caminho de Marte: a incrível jornada de um cientista brasileiro até a NASA | Autor(a): Ivair Gontijo | Editora(s): Editora Sextante

Título: Ciência e pseudociência: por que acreditamos apenas naquilo em que queremos acreditar | Autor(a): Ronaldo Pilati | Editora(s): Editora Contexto

Título: Ciência para educação: uma ponte entre dois mundos | Autor(a): Augusto Buchweitz, Mailce Borges Mota, Roberto Lent | Editora(s): Editora Atheneu

Título: Hipnotizados: o que os nossos filhos fazem na internet e o que a internet faz com eles | Autor(a): Brenda Fucuta | Editora(s): Objetiva / Companhia das Letras

Título: Inteligência artificial aplicada: uma abordagem introdutória | Autor(a): Luciano Frontino de Medeiros | Editora(s): InterSaberes

Economia Criativa

Título: 101 dias com ações mais sustentáveis para mudar o mundo | Autor(a): Marcus Nakagawa | Editora(s): Editora Labrador

Título: Mude ou morra: tudo que você precisa saber para fazer crescer seu negócio e sua carreira na nova economia | Autor(a): Renato Mendes, Roni Cunha Bueno | Editora(s): Editora Planeta

Título: Porque criei a Gastronomia Periférica | Autor(a): Edson Leite | Editora(s): Editora Inova

Título: Uma vida sem lixo: guia para reduzir o desperdício na sua casa e simplificar a vida | Autor(a): Cristal Muniz | Editora(s): Alaúde

Título: Viva o fim: almanaque de um novo mundo | Autor(a): André Carvalhal | Editora(s): Paralela / Companhia das Letras

Humanidades

Título: Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos | Autor(a): Lilia Moritz Schwarcz (org.), Flávio Gomes (org.) | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Presidencialismo de coalizão: raízes e evolução do modelo político brasileiro | Autor(a): Sérgio Abranches | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Ser republicano no Brasil colônia: a história de uma tradição esquecida | Autor(a): Heloisa M. Starling | Editora(s): Companhia das Letras

Título: Uma história da desigualdade: a concentração de renda entre os ricos no Brasil 1926 - 2013 | Autor(a): Pedro H. G. Ferreira de Souza | Editora(s): Hucitec Editora

Título: Valsa Brasileira: do boom ao caos econômico | Autor(a): Laura Carvalho | Editora(s): Todavia

Eixo Livro

Capa

Título: James Joyce - um retrato do artista quando jovem e Epifanias | Capista: Diogo Droschi | Editora(s): Autêntica

Título: Letizia Battaglia: Palermo | Capista: Luciana Facchini | Editora(s): IMS

Título: O galo de ouro | Capista: Leonardo Iaccarino | Editora(s): José Olympio

Título: Revela-te, Chico: uma fotobiografia | Capista: Augusto Lins Soares | Editora(s): Bem-te-vi Produções Literárias

Título: Sapientia: uma arqueologia de saberes esquecidos | Capista: Tereza Bettinardi | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Ilustração

Título: Chão de peixes | Ilustrador(a): Lúcia Hiratsuka | Editora(s): Pequena Zahar

Título: Enreduana | Ilustrador(a): Mariana Massarani | Editora(s): Companhia das Letrinhas / Companhia das Letras

Título: Nem filho educa pai | Ilustrador(a): Odilon Moraes | Editora(s): SESI-SP Editora

Título: Se eu abrir esta porta agora... | Ilustrador(a): Alexandre Rampazo | Editora(s): SESI-SP EDITORA

Título: Se os tubarões fossem homens | Ilustrador(a): Nelson Cruz | Editora(s): Edições Olho de Vidro

Impressão

Título: Bill Viola | Responsável: Adelcio Alberto Canolla | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Clementina Duarte 50 anos de arte e design | Responsável: Julio Gonçalves | Editora(s): Cepe Editora

Título: Fernanda Montenegro: itinerário fotobiográfico | Responsável: Ipsis Gráfica e Editora | Editora(s): Edições Sesc São Paulo

Título: Francisco João de Azevedo e a invenção da máquina de escrever | Responsável: Rodrigo Moura Visoni | Editora(s): Tamanduá

Título: Roberto Landell de Moura, o precursor do rádio | Responsável: Rodrigo Moura Visoni | Editora(s): Tamanduá

Projeto Gráfico

Título: Clarice | Responsável: Felipe Cavalcante | Editora(s): Global Editora

Título: Claudia Andujar: a luta Yanomami | Responsável: Elisa von Randow, Julia Massagão | Editora(s): IMS

Título: Cordão | Responsável: Luciana Calheiros | Editora(s): Zoludesign

Título: Histórias afro-atlânticas: [vol. 1] catálogo | Responsável: Raul Loureiro | Editora(s): MASP, Instituto Tomie Ohtake

Título: Teatro da Vertigem | Responsável: Luciana Facchini | Editora(s): Editora Cobogó

Tradução

Título: Almas mortas | Tradutor(a): Rubens Figueiredo | Editora(s): Editora 34

Título: Lições de ética | Tradutor(a): Bruno Leonardo Cunha, Charles Feldhaus | Editora(s): Editora da Unesp

Título: Morrer sozinho em Berlim | Tradutor(a): Claudia Abeling | Editora(s): Editora Estação Liberdade

Título: O conto dos Contos: Pentameron ou o Entretenimento dos Pequeninos | Tradutor(a): Francisco Degani | Editora(s): Nova Alexandria

Título: Sobre isto | Tradutor(a): Leticia Mei | Editora(s): Editora 34

Eixo Inovação

Fomento à Leitura

Título: Caixa de cultura | Responsável: Rosana Firmino de Araújo Gutierrez | Editora(s): Serviço Social da Indústria - SESI-SP

Título: Leia para uma criança | Responsável: Dianne Cristine Rodrigues Melo | Editora(s): Itaú Social

Título: Pegaí leitura grátis | Responsável: Idomar Augusto Cerutti | Editora(s): Instituto Pegai Leitura Grátis

Título: Projeto BiblioSesc | Responsável: Sesc São Paulo | Editora(s): Edições Sesc SP

Título: Rede LiteraSampa | Responsável: Mara Esteves Costa | Editora(s): Mara Esteves Costa

Livro Brasileiro Publicado no Exterior