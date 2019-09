8 livros para conhecer Malala Yousafzai

Para crianças, jovens leitores ou adultos, há bons livros sobre Malala Yousafzai nas livrarias brasileiras. Um deles, Malala - A Menina Que Queria ir Para a Escola, é um livro reportagem da jornalista Adriana Carranca, que era repórter do Estado quando Malala sofreu o atentado. A obra foi adaptada para o teatro e a peça faz temporada em São Paulo até 28 de outubro.

8 livros sobre Malala Yousafzai

Malala - A Menina Que Queria ir Para a Escola

Autora: Adriana Carranca

Ilustração: Bruna Assis Brasil

Editora: Companhia das Letrinhas

Lançamento: 2015

(96 págs.; R$ 34,90)

Malala Yousafzai cresceu entre os corredores da escola de seu pai, Ziauddin Yousafzai, e era uma das primeiras alunas da classe. Quando tinha dez anos viu sua cidade ser controlada por um grupo extremista chamado Talibã. Armados, eles vigiavam o vale noite e dia, e impuseram muitas regras. Proibiram a música e a dança, baniram as mulheres das ruas e determinaram que somente os meninos poderiam estudar. Mas Malala lutou pelo direito de continuar estudando. Em 9 de outubro de 2012, quando voltava de ônibus da escola, sofreu um atentado a tiro. A jornalista Adriana Carranca visitou o vale do Swat dias depois do atentado, hospedou-se com uma família local e conta neste livro tudo o que viu e aprendeu por lá, e conta tudo para as crianças neste livro reportagem.

Malala: Pelo Direito das Meninas à Educação

Autora: Raphaële Frier

Ilustração: Aurélia Fronty

Editora: Pequena Zahar

Lançamento: 2019

(48 págs.; R$ 59,90)

Autoras contam, em texto e imagem, a história de Malala, uma jovem mulher, exemplo de caráter e dignidade, e inspiração para todos os povos de todas as raças e crenças. O livro infantil conta com a seção “Para compreender melhor”, em que o leitor encontrará material de pesquisa que inclui textos, fotos, mapa e documentos sobre a vida de Malala.

Malala e Seu Lápis Mágico

Autora: Malala

Ilustração: Kerascoët

Editora: Companhia das Letrinhas

(44 págs.; R$ 37,90)

Um livro de Malala Yousafzai para os pequenos leitores sobre a importância de lutar pelos próprios direitos ― e nunca deixar de sonhar. Quando era apenas uma menina vivendo no Paquistão, o maior desejo de Malala era ter um lápis mágico. Mas quando seu direito à educação foi colocado em perigo por homens que acreditavam que meninas não deveriam ir à escola, Malala percebeu que a sociedade em que vivia precisava de mudanças imediatas.

Malala/Iqbal

Autora: Jeanette Winter

Editora: Verus

Lançamento: 2015

(40 págs.; R$ 34,90)

Edição 2 em 1 com as histórias de duas crianças paquistanesas que bravamente lutaram contra a injustiça de seu mundo. Malala é a menina que não tem medo. É assim que todos conhecem a jovem que acredita que uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Por isso ela protesta contra os talibãs que querem impedir as meninas de seu país de irem à escola. Iqbal tinha apenas quatro anos quando foi obrigado a trabalhar na fábrica de tapetes. Junto com outras tantas crianças, ele tecia acorrentado para que não pudesse fugir. Quando ele descobre que finalmente está livre, passa a frequentar a escola, vai bem nos estudos e começa a protestar por outras crianças que ainda não se libertaram. Mesmo sendo ameaçado pelos donos, Iqbal visita fábricas de tapetes por todo Paquistão e cruza o oceano para espalhar sua mensagem de liberdade.

Eu sou Malala (Edição juvenil): Como uma Garota Defendeu o Direito à Educação e Mudou o Mundo

Autoras: Malala e Patricia McCormick

Editora: Seguinte

Lançamento: 2015

(216 págs.; R$ 39,90)

Autobiografia da mais jovem ganhadora do prêmio Nobel da Paz, escrita especialmente para o público juvenil. Uma jovem comum, Malala Yousafzai gostava acompanhar seus programas de TV preferidos, vivia brigando com os irmãos e adorava ir à escola. Mas em pouco tempo tudo mudaria. Ela tinha apenas dez anos quando o Talibã tomou conta do vale do Swat, onde ela vivia com os pais e os irmãos. Em 9 de outubro de 2012, quase perdeu a vida por isso: foi atingida por um tiro na cabeça quando voltava de ônibus da escola. No livro, ela conta sua história e mostra que todos podem mudar o mundo.

Longe de Casa: Minha Jornada e Histórias de Refugiadas Pelo Mundo

Autora: Malala

Editora: Seguinte

Lançamento:

(232 págs.; R$ 39,90)

Ao longo de sua jornada, a paquistanesa Malala Yousafzai visitou uma série de campos de refugiados, o que a levou a pensar sobre sua própria condição de migrante ― primeiro dentro de seu país, ainda quando criança, e depois como ativista internacional, livre para viajar para qualquer canto do mundo, exceto sua terra natal. Em Longe de casa, um livro de memórias e uma narrativa coletiva, Malala explora sua própria trajetória de vida e apresenta as histórias de nove garotas de várias partes do mundo.

Eu sou Malala: A História da Garota que Defendeu o Direito à Educação e Foi Baleada Pelo Talibã

Autoras: Malala e Christina Lamb

Editora: Companhia das Letras

Lançamento: 2013

(360 págs.; R$ 44,90)

Livro conta a história da menina que se tornou um símbolo global de protesto pacífico e a candidata mais jovem da história a receber o Prêmio Nobel da Paz. Eu Sou Malala é a história de uma família exilada pelo terrorismo global, da luta pelo direito à educação feminina e dos obstáculos à valorização da mulher em uma sociedade que valoriza filhos homens. O livro, escrito por Malala em parceria com a jornalista britânica Christina Lamb, acompanha a infância da garota no Paquistão, os primeiros anos de vida escolar, as asperezas da vida numa região marcada pela desigualdade social, as belezas do deserto e as trevas da vida sob o Talibã.

Livre Para Voar: A Jornada de um Pai e a Luta Pela Igualdade

Autores: Ziauddin Yousafzai e Louise Carpenter

Editora: Companhia das Letras

Lançamento: 2019

(168 págs.; R$ 44,90)

Ziauddin Yousafzai tem motivos de sobra para ser um pai orgulhoso: Malala sobreviveu a um atentado do Talibã, ingressou na prestigiosa Universidade de Oxford e se tornou a mais jovem vencedora do prêmio Nobel da paz e uma das principais vozes da luta pelos direitos das mulheres. O livro é o relato de um menino gago que cresceu em uma pequena vila no Paquistão e se tornou um dos grandes ativistas pela igualdade de gênero. Exemplo para os pais que querem que seus filhos façam a diferença, Ziauddin mostra como o respeito e a educação são capazes de criar um mundo melhor para todas as crianças.