36 livros sobre o golpe de 1964 e a ditadura militar brasileira

Prestes a completar 55 anos, o golpe de militar de 1964 no Brasil está em evidência novamente no País depois que o presidente Jair Bolsonaro ordenou que os militares comemorassem a data esta semana. Além de causar uma forte reação da sociedade civil (órgãos como a OAB já repudiaram a decisão), o comando causou mal-estar mesmo entre os militares.

A seguir, selecionamos 36 livros, de ficção e não-ficção, sobre a ditadura militar brasileira (1964-1985) ou que têm o período como pano de fundo.

BIOGRAFIAS

Ernesto Geisel

Autores: Maria Celina D'Araújo e Celso Castro

Editora: Fundação Getúlio Vargas (1997, 494 págs., R$ 29 usado)

Resultado de muitas horas de entrevista ao CPDOC, Geisel narra sua história. O livro fala do projeto nacional dos governantes brasileiros, civis e militares, desde a década de 1930. É nas páginas deste livro que está registrado quando Geisel chamou Jair Bolsonaro de "mau militar", em 1993.

Castello — A Marcha para a Ditadura

Autor: Lira Neto

Editora: Contexto (2004, 432 págs., a partir de R$ 75, fora de catálogo)

Biógrafo consagrado com quatro prêmios Jabuti, Lira Neto explora aqui a vida do primeiro presidente brasileiro da ditadura militar, Humberto de Alencar Castello Branco.

Marighella

Autor: Mário Magalhães

Editora: Companhia das Letras (2012, 784 págs., R$ 79,90)

Biografia do guerrilheiro Carlos Marighella (1911-69), militante comunista, deputado constituinte e fundador do maior grupo armado de oposição à ditadura militar brasileira, a Ação Libertadora Nacional.

NÃO FICÇÃO

A Casa da Vovó

Autor: Marcelo Godoy

Editora: Alameda (2014, 612 págs., R$96)

O jornalista do Estado Marcelo Godoy ouviu alguns dos mais ativos agentes da repressão da ditadura militar para contar a história do DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informações - Centro de Operações de Defesa Interna) de São Paulo, o centro de "sequestro, tortura e morte" do regime.

1964 — O Golpe

Autor: Flávio Tavares

Editora: L&PM (2014, 320 págs., R$ 49,90)

Flávio Tavares narra o que testemunhou do movimento militar e da derrubada de João Goulart quando era repórter de política em Brasília.

Ditadura: O Que Resta da Transição

Autor: Milton Pinheiro (org.)

Editora: Boitempo (2014, 350 págs., R$39)

Com organização de Milton Pinheiro, livro tem 12 ensaios sobre temas variados relacionados aos 50 anos do Golpe de 64, com contribuições de Anita Prestes, Marco Aurélio Santana, Adriano Codato, Décio Saes, João Quartim de Moraes, Lincoln Secco, entre outros.

Almanaque 1964

Autora: Ana Maria Bahiana

Editora: Companhia das Letras (2014, 256 págs., R$62,90)

A obra conta, com textos e muitas fotos, elementos típicos de almanaques, contar o que aconteceu no ano em que o Brasil iniciava a vida sob ditadura militar.

Livros Contra a Ditadura: Editoras de Oposição no Brasil, 1974-1984

Autor: Flamarion Maués

Editora: Publisher (2013, 288 págs., R$ 30)

Pesquisador apresenta um quadro geral do surgimento e da atuação das editoras de oposição no Brasil nesse período, analisando o papel político e cultural que tiveram. Além disso, analisa o caso de três pequenas editoras de oposição: a Ciências Humanas, a Kairós e a Brasil Debates.

1964: O golpe que Derrubou um Presidente e Instituiu a Ditadura no Brasil

Autores: Jorge Ferreira e Angela de Castro Gomes

Editora: Civilização Brasileira (2014, 420 págs., R$ 40)

Historiadores e professores da Universidade Federal Brasileira, os autores traçam um panorama do regime civil-militar, destacam personagens e momentos que marcaram o período, reconstituem a história do governo Goulart e mostram que o golpe não era o único desfecho para o País.

Ditadura e Democracia no Brasil: Do Golpe de 1964 à Constituição de 1988

Autor: Daniel Aarão Reis

Editor: Zahar (2014, 196 págs., R$ 44,90; R$ 29,90)

Historiador e professor da Universidade Federal Fluminense mostra como a ditadura se instalou, evoluiu, alcançou o apogeu e chegou ao fim. A obra, uma versão ampliada e atualizada de Ditadura Militar, Esquerdas e Sociedades, publicada em 2000, trata, também, da relação entre a sociedade civil e militares.

A Ditadura Militar e Os Golpes Dentro do Golpe – 1964-1969

Autor: Carlos Chagas

Editora: Record (2015, 490 págs., R$ 60)

Jornalista se valeu das notícias publicadas pela imprensa para resgatar as histórias de bastidores do período do golpe militar.

A Ditadura que Mudou o Brasil – 50 Anos do Golpe de 64

Organização: Daniel Aarão Reis, Marcelo Ridenti e Rodrigo Patto Sá Motta

Editora: Zahar (2014, 196 págs., R$ 44,90; R$ 29,90 o e-book)

Especialistas avaliam o processo acelerado de modernização imposto pela ditadura militar. Em discussão, urbanização, industrialização, costumes, instituições políticas e cultura.

1964: História do Regime Militar Brasileiro

Autor: Marcos Napolitano

Editora: Contexto (2014, 368 págs., R$ 49,90; R$ 39,90 o e-book)

Historiador da USP tenta responder questões como ‘A ditadura durou muito graças ao apoio da sociedade civil, anestesiada pelo ‘milagre’ econômico?’ e ‘Foi Geisel, com a ajuda de Golbery, o pai da abertura, ou foi a sociedade quem derrubou o regime militar?’, entre outras.

1964 – Golpe ou Contragolpe?

Autor: Hélio Silva

Editora: L&PM (2014, 360 págs, R$ 48,90; R$ 34,90 o e-book)

Autor de Ciclo de Vargas, que conta em 16 volumes a história republicana brasileira, da proclamação ao suicídio de Getúlio Vargas, em 1954, aborda, nesta obra, o golpe militar. O autor recupera a preparação, a eclosão e os primeiros movimentos da ditadura.

Coleção Elio Gaspari

Série escrita pelo jornalista Elio Gaspari ganha nova edição revista e atualizada. Os e-books trazem fac-símiles de documentos pesquisados e citados, fotos, vídeos e áudios. Os volumes são: A Ditadura Envergonhada (464 págs., R$ 39,90; R$ 14,90 o e-book), A Ditadura Escancarada (560 págs., R$ 39,90; R$ 14,90 o e-book), A Ditadura Derrotada (580 págs., R$ 39,90; R$ 14,90 o e-book) e A Ditadura Encurralada (560 págs., R$ 39,90; R$ 14,90 o e-book).

O Passado que Não Passa – As Sombras das Ditaduras na Europa do Sul e na América Latina

Org.: António Costa Pinto e Francisco Carlos Palomanes Martinho

Editora: Civilização Brasileira (2013, 336 págs., R$ 40)

A experiência brasileira com os regimes ditatoriais é contada em dois dos dez artigos deste livro. Daniel Aarão Reis Filho, professor da Universidade Federal Fluminense, assina o texto O Governo Lula e a Construção da Memória do Regime Civil-Militar. Já Alexandra Barahona de Brito, professora do Instituto Universitário de Lisboa, é autora do artigo “Justiça Transicional” em Câmara Lenta: O Caso Brasil, sobre o processo de redemocratização.

O Verão do Golpe

Autor: Roberto Sander

Editora: Maquinária (2013, 272 págs., R$ 39,90)

Jornalista recupera o cenário social e cultural da temporada que antecedeu a derrubada do presidente João Goulart.

O Golpe de 1964 e o Regime Militar

Organização: João Roberto Martins Filho

Editora: EdUFSCar (2014, 223 págs., R$ 29)

Publicada originalmente em 2006, obra com artigos escritos por acadêmicos volta às livrarias no momento em que se completam 50 anos do golpe militar.

Ditadura à Brasileira

Autor: Marco Antônio Villa

Editora: Leya (2014, 432 págs., R$ 49,90; R$ 33,90 o e-book)

Historiador apresenta as peculiaridades do regime e os aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais dos cinco governos militares e defende que não é possível chamar o período de 1964-1968, até o AI-5, de ditadura já que havia movimentação político-cultural. O autor pretende, assim, desmistificar a ditadura brasileira.

Não Passarás o Jordão – Tortura, Terror e Morte na Ditadura Militar Brasileira

Autor: Luiz Fernando Emediato

Editora: Geração (2013, 216 págs., R$ 34; R$ 19,90 o e-book)

Publicada em 1977, obra mistura personagens reais e fictícios para contar sobre o clima da época da ditadura.

O Espaço da Dor: O Regime de 64 no Romance Brasileiro

Autora: Regina Dalcastagné

Editora: UNB (1996, 155 págs., R$22)

A autora discute os romances brasileiros que tiveram a ditadura militar como pano de fundo.

Ainda Estou Aqui

Autor: Marcelo Rubens Paiva

Editora: Alfaguara (2015, 296 págs., R$44,90, R$27,90 o digital)

Por meio da história de sua mãe, Eunice Paiva, o jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva tenta entender o que de fato ocorreu com seu pai, o deputado Rubens Paiva, sequestrado e morto pela ditadura em 1971.

FICÇÃO

Zero

Autor: Ignácio de Loyola Brandão

Editora: Global (1975, editora Brasília)

Proibido pela ditadura militar, o romance que consagrou o nome do escritor, recém eleito para a Academia Brasileira de Letras, trata de repressão e desejos.

A Festa

Autor: Ivan Ângelo

Editora: (1976, esgotado)

Vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura, o romance conta a história do nordestino Marcionílio, migrante que começa escorraçado numa estação de trem numa capital brasileira com outros companheiros, durante a época da ditadura.

Tropical Sol da Liberdade

Autora: Ana Maria Machado

Editora: Alfaguara (1988, 376 págs., R$59,90)

Maria Helena, a protagonista do livro, é uma jornalista que, após um longo período de exílio em função da ditadura militar no Brasil, volta para recuperar sua vida anterior e reencontrar a família.

Amores Exilados

Autor: Godofredo de Oliveira Neto

Editora: Record (1997, 240 págs., R$52,90)

Dois brasileiros de regiões diferentes, forçados a deixar o país nos anos de chumbo do governo militar, convivem com a francesa Muriel, ela própria espécie de autoexilada de seu passado em seu país.

Não Falei

Autora: Beatriz Bracher

Editora: 34 (2004, 152 págs., R$26 o digital)

Quarenta anos depois, um professor, que tinha 24 em 1964, se vê às voltas com a visita de um irmão, o convite para uma entrevista e a necessidade de organizar seus papéis.

Azul Corvo

Autora: Adriana Lisboa

Editora: Alfaguara (2010, 204 págs., R$29,90 o digital)

Após a morte da mãe, Evangelina, uma menina de apenas treze anos, troca Copacabana pelo Colorado, nos Estados Unidos, onde vai morar com seu padrasto Fernando. Aos poucos, por meio dessa nova amizade, ela descobre detalhes obscuros do passado recente do Brasil. Ex-guerrilheiro no Araguaia, ele viveu na pele a violência da ditadura.

K. – Relato de Uma Busca

Autor: Bernardo Kucinski

Editora: Companhia das Letras (2012, 176 págs., R$ 42,90)

Romance, um dos raros da literatura brasileira situado na ditadura militar narra a busca de um pai pela filha desparecida. Lançado pela independente Expressão Popular em 2011, obra que ganhou menção honrosa no Prêmio Portugal Telecom de 2012 passa para o católogo da Cosac Naify.

Você Vai Voltar para Mim

Autor: Bernardo Kucinski

Editora: Cosac Naify (2015, 192 págs., R$ 29,90)

Depois de publicar K. seu romance de estreia, jornalista lança volume de contos. As histórias dão voz a pessoas que sofreram durante o período de repressão militar, detalha métodos de tortura, retrata a reação das gerações seguintes.

A Resistência

Autor: Julián Fuks

Editora: Companhia das Letras (2015,

Vencedor do Prêmio Jabuti, o livro conta a história de uma família argentina que foge da ditadura de seu país em 1976 e vai buscar exílio no Brasil.

Cabo de Guerra

Autora: Ivone Benedetti

Editora: Boitempo (2015, 304 págs., R$54, R$29 o digital)

Finalista do Prêmio São Paulo, Benedetti conta aqui, em chave de ficção, a história dos delatores da militância de esquerda durante o período da ditadura militar.

Qualquer Maneira de Amar: Um Romance à Sombra da Ditadura

Autor: Marcus Veras

Editora: Ponteio (2014, 237 págs., R$ 49)

O romance conta a história de Mauro, advogado aposentado, sessentão e retirado nas cercanias de Petrópolis, que faz um balanço de sua vida. A obra procura dar um lugar na história para aqueles que não foram guerrilheiros heroicos, mas simpatizantes da militância e que também sofreram as consequências da ditadura.

Que Mistérios Tem Clarice?

Autor: Sérgio Abranches

Editora: Biblioteca Azul (2014, 242 págs., R$49,90)

Romance é a história de uma mulher que decide contar aos filhos uma parte de sua história nunca revelada: sua participação na luta armada.

Rio-Paris-Rio

Autora: Luciana Hidalgo

Editora: Rocco (2016, 160 págs., R$24,50)

A obra retrata a viagem de ida-volta de um grupo de jovens entre Rio e Paris durante a ditadura. Trata de questões como o exílio e o ser estrangeiro, política e afeto, solidão e juventude.

A Noite da Espera

Autor: Milton Hatoum

Editora: Companhia das Letras (2017, 240 págs., R$39,90)

Nos anos 1960, Martim, um jovem paulista, muda-se para Brasília com o pai após a separação traumática deste e sua mãe. Na figura materna ausente se reflete a face sombria da juventude, marcada pela violência dos anos de chumbo.