14 biografias potentes e inspiradoras para começar a ler ainda em 2021

Best-seller mundial, com mais de 10 milhões de exemplares vendidos, a autobiografia de Michelle Obama traz detalhes íntimos de sua vida, desde sua infância em Chicago até a chegada à Casa Branca. Chamado de "Minha História", o livro é superelogiado pelos leitores e faz parte da lista especial que fizemos com 14 biografias inspiradoras para ler ainda em 2021.

Também há a opção de se aprofundar na vida do ator Will Smith, que acaba de lançar "Will", nas memórias da Fernanda Montenegro, com seu "Prólogo, Ato, Epílogo: Memórias", ou então saber mais sobre Frida, Steve Jobs, Rita Lee, Elon Musk, Malala, Lázaro Ramos, Gisele Bündchen, Barack Obama, Ney Matogrosso, Martin Luther King e Eddie Jaku, um sobrevivente de Auschwitz.

Confira, abaixo, as opções e clique nos links correspondentes para saber mais detalhes sobre as obras.

14 biografias que você precisa ler em 2021

Minha História

Rita Lee: Uma Autobiografia

Prólogo, Ato, Epílogo: Memórias

Na Minha Pele

Eu Sou Malala: A História da Garota que Defendeu o Direito à Educação e Foi Baleada pelo Talibã

O Homem Mais Feliz do Mundo: A Bela Vida de um Sobrevivente de Auschwitz

Frida: A Biografia

Will

Uma Terra Prometida

Steve Jobs

Ney Matogrosso: A Biografia

Elon Musk: Como o CEO Bilionário da SpaceX e da Tesla Está Moldando Nosso Futuro

Gisele Bündchen, Aprendizados

A Autobiografia de Martin Luther King

