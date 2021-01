Zezé Motta se junta a outros artistas em campanha pela vacinação

A atriz Zezé Motta se juntou aos colegas Herson Capri, Beth Goulart, Fúlvio Stefanini, Miguel Falabella e Suely Franco em uma vídeo para defender a vacinação contra covid-19.

Com a frase "Eu abraço a vacina', o objetivo do vídeo é debater o assunto e incentivar a população a se imunizar. No domingo, 17, as vacinas Coronavac e a de Oxford foram aprovadas no Brasil para uso emergencial.

Em outros vídeos da associação também estão Ney Latorraca, Léa Garcia, Louise Cardoso, Rodrigo França, Marcos Caruso, Flávio Marinho, Françoise Forton e Cristina Pereira.

Confira.