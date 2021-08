Zeca Pagodinho faz live em homenagem ao Dia dos Pais; veja mais atrações do fim de semana

MÚSICA

Zeca Pagodinho

O cantor Zeca Pagodinho participa de live em homenagem ao Dia dos Pais. O sambista carioca não deixará de fora os grandes sucessos de sua carreira, como Deixa a Vida Me Levar, Verdade, Seu Balancê e Fita Amarela. Dom. (8), 17h. bit.ly/livezecapagodinho.

65 anos de Fafá de Belém

Fafá de Belém comemora seu aniversário de 65 anos com um show virtual. Atendendo a pedidos dos fãs, a cantora apresentará o repertório de seu último álbum Humana, que tem entre as canções Toda Forma de Amor, de Lulu Santos, e Alinhamento Energético, composta pela Letrux. Seg. (9), 19h. R$ 50. bit.ly/livefafahumana

Jorge Vercillo

O cantor e compositor Jorge Vercillo apresenta o show Final Feliz, em que canta sucessos de carreira, entre eles, Monalisa, Melhor Lugar, Talismã sem Par e Final Feliz, que dá nome ao espetáculo. Sáb. (7), 21h. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 99/R$ 219; eventim.com.br

Povos indígenas

Projeto do DJ MAM, o Festival Demarcação Já reúne 60 artistas para chamar a atenção para as causas indígenas. A programação começa hoje com o lançamento do single Três Quartos do Mundo. No domingo (8) haverá uma live com participação de Gilberto Gil, Chico César e do Coral Guarani Tenonderã (22h, Canal Music Box). Na segunda serão realizados debates online pelo Instagram @demarcacaojaremix.

Concerto de Chick Correa

A Osesp abre a programação do mês de agosto com a estreia mundial do Concerto para Trombone, composto por um dos grandes nomes do jazz, o pianista americano Chick Corea, morto em fevereiro de 2021. A obra foi uma encomenda da Osesp com a Filarmônica de Nova York, as Sinfônicas de Helsinki e Nashville e a Fundação Gulbenkian. O concerto terá regência do maestro costa-riquenho Giancarlo Guerrero e será executado pela orquestra e pelo trombonista Joseph Alessi, da Filarmônica de Nova York. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz. Hoje (6), 20h (com transmissão digital) e Sáb. (7), 16h30. R$50/R$ 100. bit.ly/concertotrombone

TEATRO

Em busca do riso perdido

O Grupo Namakaca apresenta o espetáculo online É Nóis Na Xita 2 – Em Busca do Riso Perdido, direto do Teatro Cacilda Becker, em São Paulo. Com números de acrobacias, malabarismos e palhaçarias, os artistas Cafi Otta, Du Circo e Montanha Carvalho propõem a recuperação da risada e da alegria sufocadas em meio à ansiedade e insegurança dos últimos tempos. Sáb. (7) e dom. (8), 16h. Grátis. bit.ly/circoenois.

MOSTRAS

Semana de 21

Localizado em um palecete centenário no bairro de Higienópolis, o Instituto Artium abre ao público com a exposição Semana de 21, com obras de 18 artistas e curadoria do artista plástico e fotógrafo Alberto Simon. Rua Piauí, 874. De 10/8 a 24/10,

3ª a dom., 9h-18h. Grátis.

Diretor Hong Sang-Soo

O CCBB apresenta a mostra Encontros à Deriva: Retrospectiva Hong Sang-Soo, na qual mergulha na obra do diretor sul-coreano, incluindo títulos inéditos no Brasil. De 11/8 a 6/9, com debate online no dia 18/8, 19h30. Rua Álvares Penteado, 112, Centro; 4ª a 2ª, 9h-18h. Grátis.

Ugo Giorgetti

O cineasta paulistano Ugo Giorgetti ganha retrospectiva especial para comemorar seus 79 anosno Itaú Cultural Play de hoje, dia 6, até 5 de outubro. Durante esse período, a plataforma exibirá 14 produções de Giorgetti. São filmes como como Festa, Sábado, Boleiros: era uma vez o futebol e Jogo Duro, além de promover a pré-estreia de suas duas mais recentes obras, a ficção Dora e Gabriel, sáb. (7), às 19h; e o documentário Paul Singer, uma utopia militante, dom. (8), 19h. Grátis. www.itauculturalplay.com.br

Mostra Ecofalante de Cinema

A 10ª Mostra Ecofalante de Cinema começa na próxima quarta-feira, dia 11, com 101 filmes de temática socioambiental produzidos por 40 países – 30 deles são inéditos no Brasil. Entre os destaques estão A Bolsa ou a Vida, do diretor brasileiro Silvio Tendler, que debate o que virá no mundo pós-pandemia, e O Novo Evangelho, do suíço Milo Rau, que faz uma reflexão sobre o que Jesus pregaria nos dias de hoje. Programação completa em www.ecofalante.org.br. Grátis. Até 14