Você namoraria o ex de sua irmã? Responda ao JT Na novela ´Senhora do Destino´, da rede Globo, Cláudia (Leandra Leal) vai namorar Alberto (Tiago Fragoso) que vem a ser o ex de sua própria irmã. Se você se apaixonasse pelo (a) ex da sua irmã (ão), você também encararia? Mande sua opinião para a seção ´Você é o Ator´ do caderno de Variedades - Televisão. Clique aqui para participar da enquete