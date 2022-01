Visita aos pontos clássicos de São Paulo para a criançada

Seus filhos conhecem os principais ícones de São Paulo? Em comemoração dos 468 anos da cidade, completados no último dia 25, selecionamos nesta página cinco símbolos paulistanos que gostamos de visitar com as crianças.

Theatro Municipal

Com 110 anos de história, a imponência do lugar surpreende e encanta adultos e crianças. Foi construído pela alta sociedade paulistana durante o ciclo do café com o objetivo de criar uma casa de espetáculos à altura das europeias para receber os grandes artistas da música lírica e do teatro.

O resultado é uma luxuosa construção, influenciada por teatros de ópera da Europa, com projeto assinado pelo escritório Ramos de Azevedo – em colaboração com os italianos Cláudio Rossi e Domiziano Rossi. Aos sábados, você pode levar as crianças para dois programas especiais por lá. Às 11h, a visita Linha, Forma e Cor convida a garotada a descobrir a história do Theatro Municipal a partir de atividades lúdicas de observação e exploração do espaço por meio de elementos que constituem uma pintura (linha, forma e cor), tendo como referências pinturas modernistas. Às 14h, brincadeiras e atividades permeiam a visita ao prédio.

Praça Ramos de Azevedo, s/n°, Centro. Gratuito. Os ingressos são colocados à disposição, no dia anterior, a partir das 10h, pelo site theatromunicipal.org.br. Limite de 2 ingressos por CPF. Recomendação acima de 6 anos.

Pátio do Colégio

O local onde São Paulo nasceu abriga o Museu Anchieta e a cripta de José de Anchieta, na igreja onde foi realizada a primeira missa da cidade. A melhor forma de conhecer o Pátio é agendando uma visita ao museu.

Pça. Páteo do Collegio, 2. 3ª a sáb., 9h/16h45. R$ 12. Para visitar o interior do Pátio há uma taxa extra de R$ 2.

Sala São Paulo

O edifício foi inaugurado em 1938 e hoje é sede da Orquestra Sinfônica do Estado. Há duas formas de conhecê-lo: nos concertos (fique de olho no Aprendiz de Maestro) ou numa visita guiada.

Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios. Visitas guiadas de 2ª a 6ª, 13h/16h30, R$ 5. Sáb. (13h30) e dom. (13h) gratuito. Agendamento: visita@osesp.art.br.

Avenida Paulista

A área começou a ser urbanizada no final do século 19 e a tornou-se o centro financeiro de São Paulo. Atualmente é também um dos principais pontos culturais da cidade, reunindo vários espaços bacanas que oferecem uma ampla programação com teatro, música, artes visuais, dança, literatura, fotografia, gastronomia, cinema e muito mais! As principais são: Casa das Rosas (número 37), Japan House São Paulo (52), Sesc Avenida Paulista (119), Itaú Cultural (149), Centro Cultural Fiesp (1.313), MASP (1.578) e IMS Paulista (2.424). Aos domingos a Avenida Paulista fica interditada para carros e a movimentação de pedestres é intensa. Dá para patinar, andar de bicicleta ou simplesmente observar a diversidade de São Paulo.

Conferir diretamente com cada instituição a programação vigente e informações.

Mercado Municipal

Quando levar as crianças ao Mercado Municipal – o Mercadão – comece mostrando os 72 vitrais. Siga para a área de frutas, onde os vendedores disputam os passantes e fazem degustações. Encerre o passeio provando os famosos pastel de bacalhau e sanduíche de mortadela.

Rua Cantareira, 306, Centro. 2ª a sáb., 6h/17h