Virada Cultural tem show de Elza Soares e Flávio Renegado transmitido do Teatro Municipal

A 16ª edição da Virada Cultural terá shows e atrações online, entre os dias 12 e 13 de dezembro, por conta da pandemia. A cantora Elza Soares e Flávio Renegado terão apresentação transmitida diretamente do Teatro Municipal de São Paulo.

Outros artistas e grupos como Arnaldo Antunes, Criolo, Gloria Groove, MC Kekel e Renan da Penha, Elba Ramalho, o Quarteto de cordas da cidade de São Paulo, a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo e o Terceiro Encontro Nacional de Mulheres na roda do samba, com Mart'nália e Fabiana Cozza também estão na programação deste ano.

A edição que traz a mensagem "Tudo de arte, nada de Aglomeração" terá mais de 400 atrações, entre atividades online e intervenções urbanas pela cidade, sem aglomeração.

Além do Teatro Municipal, a Virada estará em centros culturais, casas de cultura, bibliotecas e teatros.

No Anhagabaú, o Studio Visualfarm vai ocupar a região com projeções, música e dança, entre sábado e domingo, em conjunto com apresentação da Dança das Turmalinas Negras, grupo de performance paulista formado por garotas pretas, que se apresentação na fonte instalada no Vale do Anhangabaú.

A programação também vai lançar o projeto MAR 360º, voltada para exibição de arte urbana, em suportes como grafite, estêncil e fotografia, em grandes dimensões, feitas para o MAR (Museu de Arte de Rua) de São Paulo.

A programação completa está no site.