Virada Cultural será transmitida ao vivo

Não vai à Virada Cultural, mas quer ver como está a festa? A plataforma pública de streaming Spcine Play vai transmir parte da programação da Virada Cultural entre este sábado, 18, e o domingo. É a primeira vez que a Virada Cultural é transmitida ao vivo.

A transmissão começa às 23h deste sábado e vai até as 3h, cobrindo ininterruptamente a programação do Theatro Municipal e apresentando parte dos shows do Centro.

A programação começa com o espetáculo Terreiro Urbano, da companhia Treme Terra, inspirado na mitologia dos orixás. O grupo de rap e hip hop Z’África Brasil e o cantor Lirinha são os convidados especiais da atração. Está prevista, ainda, a transmissão dos shows de Criolo, Flora Matos, Karol Conka e o encontro Drik Barbosa, As Bahias e a Cozinha Mineira, Luedi Luna e Linn da Quebrada.

A atriz Ana Flávia Cavalcanti será a apresentadora.

A Virada Cultural começa às 18h desde sábado. Durante 24 horas, São Paulo recebe atrações para todos os gostos e públicos. Veja os destaques da programação da Virada Cultural.