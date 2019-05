Virada Cultural: Carismático, Genival Lacerda faz show divertido no palco brega, no Arouche

O cantor de forró Genival Lacerda abriu a programação da Virada Cultural no palco brega, instalado no Largo do Arouche, de sábado, 18, para domingo, 19, pouco antes da meia-noite. Durante 1h, Genival, aos 88 anos, conduziu um show divertido, com seus sucessos debochados, bem-humorados e com duplo sentido, como Mate o Véio e Severina Xique-Xique.

O show começou com um público pequeno, mas, ao longo da apresentação, as pessoas foram se aglomerando na frente do palco e também nas proximidades. Carismático, Genival mantém sua marca registrada há décadas: segura a barriga enquanto canta e dança. Na plateia, os fãs cantavam em coro os sucessos do cantor, enquanto casais dançavam embalados pelas canções de forró.

Acompanhado de sua banda, Genival, a todo momento, elogiava a animação do público paulistano que ali o assistia. Um destaque à parte foi a participação de dois tradutores de libras, que se revezavam no palco para traduzir as músicas e chamaram a atenção com o jeito divertido e simpático com que se expressavam.

Neste domingo, 19, as atrações do palco brega são Luiz Caldas, que se apresenta entre 13h e 14h30, e É o Tchan, entre 15h30 e 17h.