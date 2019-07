'Vingadores: Ultimato' supera 'Avatar' e é o filme de maior bilheteira da história do cinema

SAN DIEGO - O filme 'Vingadores: Ultimato' superou 'Avatar', de James Cameron, e se tornou o filme com maior sucesso de bilheteira da história sem levar em conta a inflação. O anúncio foi feito neste sábado, 20, pelo presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, durante apresentação da companhia na Comic-Con, que ocorre em San Diego, nos Estados Unidos.

Apesar de não ter citado números exatos, o longa da Marvel, dirigido pelos irmãos Russo, já havia atingido a marca de US$ 2,780 bi na última segunda-feira, 15.

Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson, Chris Evans, Chadwick Boseman, Chris Pratt e Zoe Saldaña são algumas das estrelas de Hollywood que fazem parte do elenco deste filme.

Até então, 'Avatar' (2009) ostentava o recorde de filme com maior sucesso de bilheteira da história, sem levar em conta a variação de preços, com uma marca de US$ 2,788 bi de arrecadação, segundo os registros do portal especializado Box Office Mojo.

O filme teve uma reestreia, há poucas semanas, com algumas cenas inéditas para ganhar novo impulso comercial que lhe permitisse ultrapassar 'Avatar'.

'Vingadores: Ultimato' já tinha batido o recorde da maior estreia da história graças ao US$ 1,224 bi que conseguiu no seu lançamento, incluindo o fim de semana e os dias anteriores de pré-estreias e ingressos adiantados.

O filme encerra o ciclo do universo cinematográfico da Marvel Studios com 20 filmes de narração entrelaçados com personagens como Homem de Ferro, Capitão América, Homem-Aranha e Thor. / Agência Efe