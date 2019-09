Victoria Beckham apresenta nova coleção na Semana de Moda de Londres

O ministério britânico das Relações Exteriores (Foreign Office), em Londres, foi o lugar escolhido por Victoria Beckham para seu desfile na Semana de Moda de Londres, no qual apresentou neste domingo, 15, uma coleção marcada pela elegância atemporal que caracteriza a sua marca há 11 anos.

Um majestoso pátio interno, cercado de uma belíssima colunata, recebeu as últimas criações da ex-Spice Girl. Na entrada do ministério, cerca de 20 militantes do movimento ecologista Extinção Rebelião questionavam o público. "Estamos aqui para protestar contra essa obsessão por comprar roupa nova", disseram, em alusão ao impacto ambiental negativo que a moda estaria provocando.

Longos vestidos de seda em rosa claro e violeta e camisas com golas pontudas, acompanhadas de blasers em pied-de-coq, deram um ar setentista a silhuetas vaporosas e naturalmente elegantes. Todas desfilaram diante do olhar atento da família Beckham completa: o ex-jogador David Beckham e os quatro filhos do casal - Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper -, sentados na primeira fila, ao lado da grande sacerdotisa da moda Anna Wintour, editora-chefe da edição americana da revista Vogue.

"A leveza, a simplicidade e a liberdade são ideias que dominaram a composição desta coleção", explicou Victoria Beckham na apresentação. "Brinquei com o corte masculino, justo, e vestidos amplos que deixam o corpo respirar, vestidos femininos e um pouco românticos", enumerou.

Na paleta de cores, Victoria escolheu o bege, o cáqui e o amarelo claro, em contraste com o verde e o violeta. Tons únicos e poucas estampas vivas sobre um fundo mais escuro. "É algo que não tínhamos feito antes", explica a estilista, que aposta em "uma nova forma de vestir de forma sexy, sem restrições e sem mostrar demais".

"Para mim, tudo isto representa uma mulher que se sente confortável e sensual ao se vestir assim", acrescentou. Vestindo camisa cor cáqui e calça de cintura alta vinho, ela saudou rapidamente o público, sorridente, após o desfile.

A marca Victoria Beckham tem 400 pontos de venda em 50 países. As vendas da marca aumentaram 15%, mas continuam registrando perdas. Após criá-la em 2008, a ex-Spice Girl acaba de lançar sua linha de cosméticos, a Victoria Beckam Beauty. Para isso, associou-se a Sarah Creal, ex-diretora da Estée Lauder.