Veneza inspira aquarelistas O intelectual Italo Calvino, certa vez, escreveu sobre Veneza: "Basta refletir um momento para entender que a porta que dá para o canal liga-se, não a uma rua aquática particular, mas a todos os caminhos das águas, isto é, à esplanada líquida que envolve todo o planeta (...)" Inspirada pelo texto de Calvino e pelo amor à cidade italiana, a artista plástica Ivani Castilho está à frente da curadoria da exposição coletiva Porta d´Água. A mostra, que se abre hoje para convidados e a partir de amanhã para o público, reúne obras de 38 artistas, a maioria deles orientandos do Ateliê Ivani Castilho. São olhares livres e particulares sobre Veneza, em seus múltiplos ângulos, desenvolvidos em arte sobre papel, por aquarelistas. Especialista em aquarela, Ivani, há dez anos, costuma levar seus alunos para a cidade italiana. Há cinco, ela dá aulas na Scuola Intenazionale di Grafica, em Veneza. "As obras foram elaboradas para esta exposição, por orientandos mais antigos do meu ateliê", explica ela. "Cada um utilizou a aquarela de uma maneira: alguns trabalharam com a tinta mais diluída, outros, com cores mais fortes." A coletiva inclui obras de artistas que vivem em Veneza e da própria curadora. Ivani preferiu retratar a cidade na penumbra da noite, explorando uma atmosfera adversa, em que as luzes naturais do dia são substituídas pelas luzes artificiais e da Lua. Bastante valorizada no exterior, a arte sobre papel, segundo a curadora, passou a ser mais apreciada no Brasil de uns tempos para cá. "Antes, esse entendimento era difícil, porque os brasileiros achavam que só a tela tinha valor, existia uma cultura de que arte boa era aquela feita sobre tela e isso não é verdade." Paralelamente à mostra Porta d´Água, será lançado um catálogo e haverá workshops gratuitos de aquarela, nos dias 24 de setembro e 4, 14 e 18 de outubro, das 14 horas às 16h30. Porta D´Água. Cultural Blue Life. Av. Brasil, 298, 3884-9084. 10h/19h (sáb. 9h/13h). Grátis. Até 19/10. Abertura hoje, às 20h para convidados.