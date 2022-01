Vendas de NFT atingem US$ 25 bi em 2021, mas tendência mostra sinais de desaceleração

LONDRES - De desenhos de macacos a videoclipes, as vendas de tokens não fungíveis (NFT) atingiram cerca de 25 bilhões de dólares em 2021, mostraram dados da empresa de acompanhamento do mercado DappRadar divulgados nesta segunda-feira, 10, e que sinalizaram para uma desaceleração do crescimento.

O volume de vendas de NFT totalizou 24,9 bilhões de dólares em 2021, em comparação com apenas 94,9 milhões no ano anterior, segundo os dados da DappRadar. A empresa coleta dados em dez blockchains diferentes, que são usados para registrar quem possui os NFTs.

As estimativas de volumes variam de acordo com o provedor de dados, dependendo do que está incluído. As transações que ocorrem "fora da cadeia", como grandes vendas de arte NFT em casas de leilão, muitas vezes não são capturadas.

A CryptoSlam, que também rastreia vários blockchains, disse que o total de 2021 foi de 18,3 bilhões de dólares. A NonFungible.com, que rastreia apenas o blockchain ethereum, estima as vendas em 2021 em 15,7 bilhões de dólares.

As vendas atingiram o pico em agosto, depois caíram em setembro, outubro e novembro, antes de subirem novamente em dezembro, mostraram os dados do maior mercado de NFT, o OpenSea.

Isso não parece estar relacionado com as flutuações no preço das criptomoedas, que costumam ser usadas para comprar NFTs, já que o bitcoin e o ether se valorizaram no período de setembro a novembro.

Cerca de 28,6 milhões de carteiras negociaram NFTs em 2021, contra 545.000 em 2020, disse a DappRadar.

Apenas 10% dos negociadores responderam por 85% de todas as transações NFT, segundo pesquisa publicada na revista Nature.

Enquanto a venda de NFT mais cara conhecida foi de 69,3 milhões de dólares, uma faixa de preço comum foi de 100 a 1.000 dólares, disse a NonFungible.com.

Os NFTs colecionáveis foram a categoria mais popular, seguida pela de arte, disse o NonFungible.com. Algumas das vendas de NFT de valores mais elevados envolveram terrenos em ambientes de metaverso online.

A empresa de investimento em ativos imobiliários em mundos virtuais Republic Realm comprou um espaço no metaverso The Sandbox por 4,3 milhões de dólares em novembro.

Os preços de alguns NFTs subiram tão rápido no ano passado que especuladores muitas vezes "fliparam" para terem lucro em questão de dias.