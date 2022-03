Venda de Lego inspirado em Zelenski arrecada fundos para Ucrânia

Uma loja de Lego em Chicago, nos Estados Unidos, já arrecadou mais de US$16 mil vendendo representações do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, e de coquetéis molotov para ajudar uma instituição que fornece assistência médica ao povo ucraniano.

As peças personalizadas foram feitas pela varejista Citizen Brick. A miniatura de Zelenski pode ser adquirida pelo valor de US$100, enquanto as garrafas de coquetéis Molotov custam US$10.

“Devido à recente invasão da Ucrânia pelos militares russos, a Citizen Brick decidiu arrecadar doações para ajudar os refugiados ucranianos. Durante a venda, os compradores terão a chance de comprar esses dois itens personalizados – o coquetel Molotov (US$ 10) e a miniatura do presidente Volodmir Zelenski (US$ 100). Os suprimentos serão muito limitados”, disse a loja em uma publicação no Facebook.

Os fundos serão doados para a Direct Relief, instituição de caridade que fornece ajuda humanitária e de desastres para países ao redor do mundo. Na Ucrânia, a entidade fez parceria com o Ministério da Saúde em Kiev para levar suprimentos médicos para a Ucrânia e os países vizinhos.

“100% da venda desses itens irá para @directrelief para ajudar em seus esforços para levar suprimentos médicos ao povo da Ucrânia”, concluiu o anúncio.