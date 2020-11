Veja um guia de cultura pop para os fãs do streaming

Você é um apaixonado por cinema que nunca viu um dos filmes de Star Wars? Um entusiasta da TV que nunca teve tempo para assistir a El Camino: Breaking Bad Movie? Esta lista, compilada sem a intenção de julgar e sem uma ordem particular, é para você. Nós vasculhamos os serviços de streaming em busca de programas e filmes tão icônicos que você não possa admitir publicamente que os perdeu.

Pela primeira vez, delicie-se com um fenômeno da cultura pop (ou dois)!

“Guerra nas Estrelas” (1977)

A saga de George Lucas sobre uma galáxia muito, muito distante estará totalmente disponível para streaming no Disney+. Os fãs mais apaixonados recomendam que se comece pela trilogia original (Episódio IV: Uma Nova Esperança, Episódio V: O Império Contra-ataca e Episódio VI: O Retorno de Jedi, seguidos pelas sequências menos apreciadas Episódio 1: A Ameaça Fantasma, Episódio II: Ataque dos Clones e Episódio III: A Vingança dos Sith. Dali, você pode passar para a terceira trilogia, duas antologias, uma série animada favorita dos fãs e The Mandalorian, mas o que é prioridade vem primeiro, jovem Padawan.

Stream no Disney+ (a partir de 17 de novembro)

“Seinfeld” (1989)

Esta comédia, de Larry David e Jerry Seinfeld, continua sendo um clássico mais de trinta anos depois de sua estreia — nada mal para um “programa sobre nada”. Providencie uma grande salada para você comer enquanto assiste.

Stream na Netflix a partir de 2021

“Pulp Fiction: Tempo de Violência” (1994)

E aqui você pensou que Era uma vez em Hollywood fosse o ápice de Quentin Tarantino.

Stream no Telecine e no Now; aluguel no Google Play, Microsoft Store, Looke e Apple TV+

“Friends” (1994)

Se você puder ignorar os prédios de apartamentos em Manhattan absolutamente inatingíveis e (como na maioria das comédias dos anos 90) piadas que não envelheceram muito bem, você está pronto para uma maratona engraçada e memorável. E finalmente entenderá as referências já feitas a “Estávamos dando um tempo”.

Streaming na Netflix

“Família Soprano” (1999)

James Gandolfini (que morreu em 2013) ganhou três prêmios Emmy e um Globo de Ouro por sua interpretação do mafioso introspectivo Tony Soprano neste drama da HBO, que ajudou a inaugurar uma prestigiosa era da TV.

Streaming na HBO

“Veep” (2012)

Julia Louis-Dreyfous é Selina Meyer, uma vice-presidente que não tem sossego nesta sátira política que tem muito a ver com a realidade.

Streaming na HBO

“Tubarão” (1975)

Enfrente os seus medos e assista ao estrondoso sucesso que fez de Steven Spielberg um dos nomes mais conhecidos pelo público.

Streaming na Prime Video, Telecine; alugel na Looke, Google Play, Apple TV.

“Mad Men: Inventando a Verdade” (2007)

Este aclamado série dramática de época, ganhadora de Emmy acompanha o elegante executivo de publicidade Don Draper (Jon Hamm) e seus colegas da Madison Avenue, interpretado por um elenco que inclui Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser, John Slattery e Christina Hendricks.

Streaming na Amazon Prime Video, Starzplay, NOW

“Stranger Things” (2016)

Se você estava no "mundo invertido" quando esta popular série da Netflix estreou, você pode tirar o atraso antes da estreia da quarta temporada, que foi adiada devido aos atrasos da produção pela pandemia de coronavírus.

Streaming na Netflix

“E.T. O Extra-terrestre” (1982)

Stranger Things deve muito a este clássico de Spielberg sobre um menino e seu melhor amigo alienígena.

Streaming no Telecine, Prime Video, NOW. Aluguel no Looke, Google Play, Apple TV+

“Jornada nas Estrelas” (1966)

O universo de Jornada nas Estrelas é imenso e se estende há décadas. Para os não iniciados, o melhor é começar com a série original de Gene Roddenberry, que segue a tripulação da nave estelar Enterprise, comandada pelo destemido capitão James T. Kirk (William Shatner). Ela marcou a postura inovadora da franquia em temas como diversidade e inclusão. A partir dali, você pode passar para as criações subsequentes — A Nova Geração, Voyager, Deep Space Nine e o menos popular Enterprise — e os filmes originais, seguidos por três produções mais recentes: Star Trek: Discovery, Picard e a animação Lower Decks. E isto sem contar as mais recentes versões, disponíveis para streaming em vários outros serviços.

Streaming na Netflix, Amazon Prime Video e em outros serviços, dependendo da série

“This Is Us” (2016)

O drama familiar multigeracional de Dan Fogelman está centrado na perda de um patriarca muito querido e os valores que ele transmitiu aos que ele amava profundamente.

Streaming na Amazon Prime Video e NOW

“Casablanca” (1942)

Um clássico entre clássicos.

Streaming na Oldflix, NOW. Aluguel na Looke, Google Play, Apple TV+ e Microsoft Store

“Os Simpsons” (1989)

A comédia exibida há mais de três décadas, um desenho animado de Matt Groening, previu a presidência de Donald Trump e vários resultados do Super Bowl. Talvez nós todos devêssemos assistir.

Streaming no Disney+ (a partir de 17 de novembro)

“El Camino: a Breaking Bad Movie” (2018)

Mesmo que você tenha perdido Bryan Cranston no papel de um professor pacato que vira um chefão da droga, seguramente ouviu falar no nome Walter White: a série de Vince Gilligan, vencedora do Emmy e do Globo de Ouro, é muito popular.

Streaming na Netflix

“The Office” (2005)

Você sabe que uma comédia é icônica quando alguns dos seus trechos são sampleados no Álbum do Ano do Grammy — 15 anos depois da sua estreia. Um rápido alerta de spoiler, emprestado da nossa amiga Pam: “Frequentemente, Jim morre de tédio”.

Streaming na Amazon Prime Video

“Sex and the City” (1998)

Explore amor e sexo em Manhattan (e muito ocasionalmente, os bairros ao redor) através dos olhos e das reflexões da Carrie Bradshaw, interpretada por Sarah Jessica Parker.

Streaming na HBO

“Faça a Coisa Certa” (1989)

Assista ao clássico, e ainda relevante, filme de Spike Lee sobre a explosão das tensões raciais em um dia quente no Brooklyn. Prepare-se para se enfurecer pelo diretor ter sido esnobado pelo Oscar.

Streaming na Telecine, NOW. Aluguel no Google Play, Looke, Apple TV+

“Os Bons Companheiros” (1990)

Em matéria de filmes sobre a máfia, o policial dramático de Martin Scorsese perde apenas para O Poderoso Chefão. O filme rendeu a Joe Pesci um Oscar de ator coadjuvante e, honestamente, sua cena mais memorável valia por si só o preço do ingresso.

Para alugar na Google Play, Apple TV+

“Cidadão Kane” (1941)

Descubra o significado de “Rosebud” assistindo à estreia do clássico de Orson Welles.

Para alugar na Google Play, Looke, Microsoft Store

“Universo Cinematográfico Marvel” (2008)

Teste sua energia e comece com O Homem de Ferro, preparando-se para Homem-Aranha: Longe de Casa. Dependendo do seu grau de dedicação, poderá ser conquistado pela estreia de “Viúva Negra”, que deverá estrear em maio depois de ter sido adiado por causa da pandemia.

Streaming no Disney+ (a partir de 17 de novembro)

“Um Maluco no Pedaço” (1990)

Com a produção de uma nova versão em andamento, já é mais do que tempo de você assistir o papel que levou Will Smith ao estrelato.

Streaming na Netflix, Amazon Prime Video

“Game of Thrones” (2011)

A série de oito temporadas de David Benioff e D.B. Weiss baseada na obra de George R.R. Martin se tornou um sucesso de audiência.