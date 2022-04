Veja passeios para fazer com as crianças em São Paulo no feriado

Vai ficar em São Paulo no feriado e não sabe onde levar as crianças? Selecionamos quatro opções de passeios com diversão garantida. Há atrações gratuitas e pagas - confira mais opções no www.bora.ai.

Estreia cinema: Detetives do Prédio Azul

O filme Detetives do Prédio Azul 3 - Uma Aventura no Fim do Mundo, chegou ao cinema na quinta, dia 21 de abril, com sessões em diversas salas da cidade. O longa promete agradar toda a família com as aventuras dos detetives Pippo (Pedro Motta), Bento (Anderson Lima) e Sol (Letícia Braga). Eles estão em apuros após Severino (Ronaldo Reis) encontrar a metade de um colar poderoso nos escombros de um avião, artefato responsável por controlar e manipular toda a magia existente no mundo. O trio precisa entrar em ação para ajudar Severino, o que acaba os levando rumo a uma aventura congelante no fim do mundo.

105 minutos. Livre.

Teatro: 'O Menino e a Cerejeira'

Baseado na obra de Daisaku Ikeda, o espetáculo O Menino e a Cerejeira. com a Borbolina Cia, conta a história de Taiti, que aprende a importância que uma decisão pode ter sobre nossas vidas. Seu pai morreu na guerra e ele vive com a mãe em uma aldeia devastada. A alegria vem através de sua amizade com um senhor muito sábio, que cuida da única cerejeira restante no local. O cenário é composto por taikôs (tambores do Japão), painéis e bonsai, que ajudam a compor o enredo de forma lúdica e vibrante. Com diálogos sinceros e trilha sonora original, a peça ensina a toda a família sobre esperança e amizade, deixando a promessa de um mundo mais justo e humano. A partir desta grande amizade, Taiti vai aprender a importância da esperança e da determinação para mudar o seu destino.

Sesc Consolação (Local: Teatro Anchieta). De 23 abril a 28 de maio, sábados, às 11h. R$24 (inteira). 50 minutos. 4 anos.

Reabertura da Exposição Planeta Inseto

Desde a última terça-feira (19), a Exposição Planeta Inseto, que completa 12 anos, volta ao Museu do Instituto Biológico, seu local original (a casa que pertencia ao pesquisador entomologista Arthur Neiva, idealizador do projeto, e que servia de residência aos diretores do Instituto Biológico). O espaço foi reorganizado em sete salas e teve seu conteúdo educativo ampliado para crianças de 11 a 14 anos. Outra novidade é a maior acessibilidade com audioguia, mapa tátil, placas de sinalização em braile entre outros. As salas abrigam um jardim de insetos com flores gigantes, animais virtuais e a reprodução de sons de nove insetos; formigueiros e cupinzeiros vivos; painéis interativos; e uma colmeia com câmera instalada no seu interior, para que os visitantes possam ver a organização da vida das abelhas. A famosa corrida de baratas também está de volta.

Av. Dr. Dante Pazzanese, 64, Vila Mariana. Terça a domingo, das 9h às 16h. Grátis. Livre.

BikeTour

Aos domingos, o Bike Kids, projeto do Bike Tour SP, leva a criançada de até 8 anos para um passeio de trailer pela Avenida Paulista. O passeio é audioguiado, e durante o percurso conta curiosidades sobre cada ponto visitado, como a Casa das Rosas e o Masp. É necessário a autorização do adulto responsável no local de saída do passeio e que os responsáveis pelas crianças acompanhem o passeio com bicicletas normais.

Saída ao meio-dia no Hotel Ibis: Av. Paulista, 2.355. O passeio é gratuito, tendo como contrapartida a doação de 2 quilos de alimento não perecível por participante. Inscrições antecipadas pelo site.