Veja novas versões do Fire TV Stick da Amazon, que transforma TV comum em smart

Os dispositivos Fire TV Stick, da Amazon, funcionam como uma espécie de "upgrade" nas televisões comuns, transformando qualquer TV em smart. O produto é conectado na entrada HDMI do aparelho e passa a oferecer acesso a centenas de canais e aos principais aplicativos do mercado, como Prime Video, Netflix, YouTube, Amazon Music e Spotify. Eles vêm com um controle remoto ativado por voz, comandado pela famosa assistente virtual Alexa.

Antes, estava disponível no Brasil apenas a versão Fire TV Stick Lite, mais simples. Agora, já estão em pré-venda outros dois modelos, o Fire TV Stick e o Fire TV Stick 4K, que serão lançados no dia 5 de maio.

Uma das diferenças entre as duas novidades e a versão mais antiga é a possibilidade de ligar ou desligar a TV convencional por meio do controle, coisa que até então não acontecia. Outro destaque é a inclusão da tecnologia Dolby Atmos, que confere experiências com maior imersão sonora.

Modelos de Fire TV Stick, da Amazon

Novo Fire TV Stick (R$ 360,05)

Novo Fire TV Stick 4K (R$ 426,55)

Fire TV Stick Lite (R$ 331,55 )

