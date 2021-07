Veja dicas para aproveitar o fim de semana dentro e fora de casa

Música

Diversidade

Inspirado na exposição de Madalena Schwartz, As Metamorfoses - Travestis e transformistas na SP dos Anos 70, em cartaz no IMS Paulista, o espetáculo audiovisual Metamorfoses reúnes os cantores Marcia Alcina e Filipe Catto, o performancer Alma Negrot e o coreógrafo Ciro Barcelos, com músicas como Esse Cara, de Caetano, Dê um Rolê, sucesso de Gal Costa, e Sangue Latino, do Secos & Molhados. Sáb. (3), 21h. bit.ly/musicametamorfoses

Mais perto

Marcelo Jeneci (sáb., 20h) e Margareth Menezes (dom., 19h) estão no Palco Virtual, do Itaú Cultural. Ele mostra sucessos como Felicidade e Amado; e ela, como Faraó e Dandalunda. Grátis. bit.ly/ musicajeneci; bit.ly/musicamargareth

Canto negro

Luedji Luna faz o show Bom Mesmo É Estar Debaixo d’Água, com base em seu recente álbum, homônimo. Ela transita entre jazz e ritmos africanos. Sáb. (3), 19h. Grátis. bit.ly/musicaluedji

Samba e solidariedade

Mumuzinho e Xande de Pilares participam de live em benefício do Dia C − Dia de Cooperar, promovido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado do Rio de Janeiro. Juntos, eles cantam sucessos de carreira e clássicos do samba e pagode. Sáb. (3), 18h. Grátis.

Festival online

Festival de Verão e Inverno de Campos do Jordão terá 43 concertos, todos online. A Jazz Sinfônica faz apresentações com convidados, como Roberta Sá (4/7) e Mart’nália (18/7). De 3/7 a 1º/8. Grátis. bit.ly/musicafestivalcampos

Exposição

Respiro

A mostra Esperança, em cartaz no Museu de Arte Sacra, com curadoria de Simon Watson, traz obras de artistas contemporâneos como Júlia Vilela, Andrey Rossi João Trevisan, Mag Magrela, Moisés Patrício, Paulo Nazareth e Yasmin Guimarães. Entre as peças estão pinturas, grafites, esculturas, fotografias e vídeos performances. As obras estão expostas nos salões e jardins. Museu de Arte Sacra de São Paulo. Av. Tiradentes, 676, Luz. 3ª a dom., 11h/17h. R$ 6. Até 22/8

Dança

Muito Prazer

A websérie Conheça o Artista, da São Paulo Companhia de Dança, traz os bailarinos do grupo falando sobre seu processo criativo. Até 11/7. Todo dia, 18h. Grátis. bit.ly/dancaartistas

Do outro lado

No projeto Em Casa com Sesc, Neemias Santana apresenta, direto de Salvador, Movendo o Solo de Terrenos Submersos, que aborda consciência e linguagem em afrodiásporas. Dom. (4), 19h. Grátis. bit.ly/dancaoceano