Veja dicas de programas culturais para o fim de semana em SP

Pensando no público que não vai à Virada Cultural, a equipe do Caderno 2 selecionou alguns programas culturais para se fazer em São Paulo neste fim de semana (dias 16, 17 e 18). São dicas de várias áreas, cinema, literatura, teatro, infantil. Confira:

SEXTA

MÚSICA

Encontro de Gerações

Yamandu Costa responde pela direção artística do projeto Encontro de Gerações, que tem por objetivo reunir nomes da cena instrumental. Além de Yamandú, participam Elodie Bouny, Nivaldo Ornelas, Renato Borghetti, Armando Marc?al, Marcos Nimrichter, Danilo Brito, Daniel Sá, Ernesto Fagundes, Guto Wirtti, Ensemble São Paulo - Marcelo Jaffe?, Betina Stegman, Nelson Rios e Rafael Cesário. Participação especial de Veronica Ferriani. A renda será revertida para a construção de espaço de cultura e lazer para quem utiliza o SUS no Hospital das Clínicas.

Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 6ª (17) e sáb. (18), às 20h, dom., 19, às 17h. R$ 200/R$ 300.

TEATRO

Baixa Terapia

Antonio Fagundes encabeça o elenco desa comédia, que tem direção de Marco Antonio Pâmio. Na história, três casais dividem o consultório de uma terapeuta, que deixa instruções de como devem conduzir a sessão. Também no elenco, Mara Carvalho, Alexandra Martins, Ilana Kaplan, Fábio Espósito e Bruno Fagundes.

Tuca. R. Monte Alegre, 1.024, Perdizes, 3670-8455. 6ª, 21h30; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 100/R$ 120. Até 28/7. Atenção: espetáculo começa rigorosamente no horário.

LITERATURA

Tino Freitas e Thais Beltrame lançam o livro infantil Leila (Abacatte Editorial) neste sábado, 18, às 15h, na Livraria NoveSete (Rua França Pinto, 97 - Vila Mariana). A história aborda temas como o abuso sexual a partir da história de uma filhote de baleia Jubarte. No lançamento, que cai no Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, haverá um bate-papo com Aline Matos e Camila Fatori. A entrada é gratuita. Se ainda não conhece a livraria especializada em livros para crianças, chegue antes!

LITERATURA

Vencedora do Prêmio São Paulo com seu romance de estreia Desnorteio, Paula Fábrio lança neste sábado seu primeiro livro juvenil. Ela autografa No Corredor dos Cobogós (SM), das 15h às 18h, na Livraria Martins Fontes Paulista (Av. Paulista, 509). A obra conta a história de dois adolescentes que habitaram a mesma residência, só que em épocas diferentes, unidos a partir de um diário: Haidê, que escreveu os registros nos anos 1980, e Benjamin, que os encontrou em 2015.

https://cultura.estadao.com.br/noticias/geral,a-fervilhante-estreia-de-paula-fabrio,1108329

SÁBADO

CRIANÇAS

Ziraldo… De A a Zi

O criador do Menino Maluquinho é homenageado nesta exposição, que permite fazer um passeio pelo universo do escritor, mostrando pontos de sua vida pessoal e profissional. São mais de 500 obras, entre cartazes de cinema, ilustrações de livros, publicações em revistas internacionais, charges e cartuns, cadernos de infância, rabiscos e registros de família.

Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 10h/17h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 4/8.

MÚSICA

Paula Toller

A cantora faz show relembrando músicas do tempo em que integrava o Kid Abelha, mas não deixando de lado seu trabalho solo. No repertório, ela interpreta canções como Fixação e A Noite Sonhei Contigo, e será acompanhada por Gustavo Camardella (violão e vocal), Pedro Augusto (teclados), Pedro Dias (baixo) e Adal Fonseca (bateria).

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (18), 22h. R$ 129/R$ 229. Cc.: todos. Cd.: todos.

TEATRO

Livro Ao Vivo

O apresentador e humorista Jô Soares decidiu retomar a vida nos palcos e, nesta empreitada, tem ao seu lado o jornalista Matinas Suzuki Jr. No espetáculo, Jô conta divertidas histórias que marcaram a sua vida e que constam nos dois livros que lançou.

Teatro Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7233. 5ª, 6ª e sáb., 21h. R$ 80. Até 29/6.

HQ

O MIS será invadido neste sábado pelo AranhaVerso, em um evento especial que terá um bate-papo sobre as diversas versões do Homem-Aranha, concurso de cosplay, e exibição do Homem-Aranha no AranhaVerso, vencedor do Oscar de Melhor Animação 2019. Filme conta a história do adolescente Miles Morales e as infinitas possibilidades do Aranhaverso, onde mais de um pode usar a máscara.

Programação

13h - Retirada de ingressos

14h - Aranha-papo: com mediação de Levi Trindade, editor da Panini, que irá receber os convidados Leonardo Vieira, do Clube dos Vigia; Alan Tadini, do 'Quadrilheiro Veio' e Gil Load, do canal "Load" no youtube

15h - Aranha-Cosplay: A maior reunião de cosplayers do Homem-Aranha será aqui! Vista a sua máscara e participe do concurso em duas categorias (infantil e jovem-adulto).

16h - Aranhaverso a prova: Teste o seu conhecimento sobre todas as versões do Homem-Aranha e ganhe prêmios

17h - Exibição do filme Homem-Aranha no Aranhaverso (legendado)

MIS. Avenida Europa, 158, Jardim Europa, tel. 2117-4777

Sábado, 14h - 17h. Grátis.

DOMINGO

CINEMA

John Wick 3 – Parabellum

O filme, dirigido por Chad Stahelski, traz de volta Keanu Reeves na pele do assassino que busca vingança. Ideal conferir os outros dois, pois esse é sequência dos anteriores, e começa exatamente no ponto em que o primeiro, Um Novo Dia para Matar (2017), terminou. Assim, vamos acompanhar Reeves tentando escapar de seus perseguidores, pois sua cabeça foi colocada a prêmio.

INFANTIL

Pequena Magdalena

Dirigida ao público infantil, espetáculo é baseado na história de Frida Kahlo, que é reconhecida como uma das mais importantes artistas do século 20. Na história, a personagem princiapl Magadalena arruma muita confusão na na véspera do Día de Los Muertos, a tradicional festa que celebra familiares e amigos mortos.

Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Dom., 14h. R$ 17. Até 2/6.

LITERATURA

Neste domingo, será realizada a 4ª Bienal da Feira do Livro Judaico em Português no Salão Adolpho Bloch, do Clube Hebraica (Rua Hungria, 1000 - Pinheiros), das 9h às 20h. O evento é organizado pela editora Maayanot, com participação de outras casas como Sêfer, Bait, Beit Lubavitch e Makron Books, que devem dar pelo menos 30% de desconto. A programação cultural é vasta e incluiu debates acerca dos mais variados temas - da inquisição ao holocausto. Haverá lançamentos de livros e encontros com sobreviventes do holocausto que vivem no Brasil. A entrada é gratuita.

VISUAIS

Pintura Ibero-Andina – A Arte Religiosa na América Hispânica

O Museu de Arte Sacra inaugura neste domingo, às 11h, exposição com dez obras de arte ibero-andina doadas pelo engenheiro e colecionador Ladi Biezus. A curadoria é de Beatriz Cruz.

Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, metrô Tiradentes, 3326-5393. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 2/6.