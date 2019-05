Veja dicas de programas culturais para o fim de semana em São Paulo

Procurando dicas do que fazer em São Paulo neste fim de semana? O Caderno 2 indica peças, apresentações musicais, leituras de poesia, lançamento de livros, filmes e mais. Confira.

Sexta, 24

EXPOSIÇÃO

A TV Cultura estreia nesta sexta-feira a exposição Entra que Lá Vem História, em comemoração aos 50 anos da emissora. Na mostra, no Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3.970), 40 ambientes relembram mais de 50 programas da emissora, desde a sua criação, em 1968, até os dias de hoje. É possível interagir com painéis e áudios de programas jornalísticos, ambientais, infantis e musicais, entre outros. Há exposição de objetos utilizados nos cenários dos programas, como o pijama que Nino usa no Castelo Rá-Tim-Bum. A exposição reproduz cenários de alguns programas, como Roda Viva, Jornal da Cultura, Vila Sésamo e Mundo da Lua. A exposição pode ser visitada de terça a sexta-feira, das 12h às 22h; sábados e feriados, das 10h às 22h; e domingos, das 12h às 21h. R$ 24 (inteira).

MÚSICA

Com a participação dos músicos Nelson Ayres e Teco Cardoso e sob direção artística do maestro Martinho Lutero Galati, o Coro Luther King se apresenta nesta sexta, 24, às 21h, no foyer do Auditório Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2). Grátis.

Sábado, 25

PASSEIO

O bairro da Liberdade sedia a 13.ª edição do Bunka Matsuri – A Festa da Cultura Japonesa, neste sábado, 25, e domingo, 26. O público poderá conferir exposições de ikebana, shodô, artes plásticas, arte craft, cerimônia do chá, palestras, shows e apresentações de danças e músicas, além de participar de workshops relacionados a esportes e artes tradicionais e modernas japonesas. Haverá, claro, comidas típicas - com a presença de restaurantes como o Aizomê, Izakaya Matsu, Jojo Ramen, Tan Tan Noodle Bar, e ainda o patisseur Cesar Yukio. O evento será realizado no Bunkyo (Rua São Joaquim, 381), no sábado, das 10h às 19h, e no domingo, das 10h às 17h. Grátis.

LITERATURA

Sonia Ninomiya e Masanori Ninomiya autografam o livro Nori e Eu (WMF Martins Fontes) neste sábado, 25, às 19h, na Livraria Martins Fontes Paulista (Av. Paulista, 509). A HQ, dividida em duas partes e feita sob a coordenação do ilustrador Caeto, conta a história de Masanori, um desenhista autista, e a luta de uma mãe pelo desenvolvimento do filho.

TEATRO INFANTIL

Estreia neste sábado, 25, no Sesc Belenzinho (R. Padre Adelino, 1.000), a peça infantil O Pequeno Príncipe Preto. Baseado no clássico de Saint-Exupéry, o espetáculo com texto de Rodrigo França mistura teatro, dança e música para contar a história de um príncipe que parte em uma viagem por diferentes planetas para compreender a importância da autovalorização e do respeito às diferenças. A peça será exibida aos sábados e domingos, ao meio-dia, até o dia 16 de junho. Os ingressos vão de R$ 6 a R$20.

Domingo, 26

LITERATURA INFANTIL

Viva! Ana Maria Machado é o título do evento que presta homenagem à autora de Bisa Bia Bisa Bel neste domingo, das 15h às 18h, na Livraria Martins Fontes Paulista (Av. Paulista, 509). Às 15h, haverá bate-papo com a autora no auditório. Às 16h, ela começa a autografar no térreo da livraria. Os livros de Ana Maria Machado estão com 20% de desconto este mês. Entrada gratuita.

CINEMA

Principal estreia da semana, a animação Aladdin, com direção de Guy Ritchie e Will Smith, Mena Massoud e Naomi Scott no elenco, conta a história do órfão Aladdin que sobrevive de pequenos delitos, mas tem o coração tocado quando conhece a princesa Jasmine. Com a ajuda do Gênio, ele tenta conquistar o amor dela, mas o vilão Jafar faz de tudo para impedi-lo. Confira salas e horários de exibição.

EXPOSIÇÃO

A exposição Cartazes Japoneses - 7 Mestres do Design Gráfico pode ser visitada no térreo da Japan House (Av. Paulista, 52). Foram escolhidas peças que representam uma diversidade de cartazes, inclusive aquelas que têm uma forte relação com o ukiyo-e (gênero de estampa japonesa semelhante à xilogravura). A mostra fica em cartaz até 16 de junho. Nos domingos e feriados, ela está aberta das 10h às 18h. De terça a sábado, das 10h às 20h. Grátis.