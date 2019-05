Veja dicas de programas culturais em SP para esta terça-feira

A equipe do Caderno 2 destaca cinco programas culturais para fazer em São Paulo nesta terça-feira, 21, entre eles, a exposição Tarsila Popular, no Masp, o show de Eumir Deodato, no Bourbon Street, e espetáculo Dr. Palhaço e o Fluxo, no Teatro de Contêiner

Visuais

Exposição imperdível no Masp, Tarsila Popular faz homenagem a uma das maiores artistas brasileiras do século 20. A mostra reúne cerca de 120 trabalhos de Tarsila do Amaral, incluindo obras icônicas, como Abaporu (1928), Antropofagia (1929) e Operários (1955). É possível ver também outra boa exposição no museu: Lina Bo Bardi: Habitat, que traz novos olhares para a obra da arquiteta responsável pela fundação do Masp, ao lado do marido, Pietro Maria Bardi, e de Assis Chateaubriand, em 1947. Ambas ficam em cartaz até dia 28/7. Por causa do sucesso de público de Tarsila Popular, o Masp ampliou seu horário de funcionamento até o fim da mostra. Às terças, o museu funciona das 10h às 20h. De quarta a domingo, o ingresso custa R$ 40; mas, às terças, a entrada é gratuita (fecha às segundas). Av. Paulista, 1.578, tel. 3149-5959.

Literatura

Talk-show mensal em que Joca Reiners Terron entrevista escritores brasileiros, o Play_Lit recebe nesta terça, 21, das 19h30 às 22h, no Sesc Pompeia (Rua Clélia, 93), o escritor Antonio Prata. Trata-se de uma conversa sobre a trajetória literária do convidado - das primeiras leituras às influências mais diversas, como o cinema, a música e demais artes. A ideia é que disso saia a resposta à pergunta: Como se forma um escritor? A atriz Luciana Schwinden lê trechos das obras de Antonio Prata e, ao fundo, Mario Cappi, da banda Hurtmold, faz a trilha sonora ao vivo. A entrada é gratuita.

Teatro

Em cartaz no Teatro de Contêiner, o espetáculo Dr. Palhaço e o Fluxo traz histórias e reflexões sobre o trabalho do palhaço e psiquiatra Flavio Falcone. Conhecido como o Palhaço da Cracolândia, Falcone apresenta seu solo, ao lado do pianista Leandro Cabral, e dos DJS, MC Meia Noite, MC Kawex, MC King, Jailson de Oliveira, unindo músicas e histórias. O espetáculo é o resultado do trabalho que o palhaço e psiquiatra desenvolve na região da Cracolândia desde 2012, fazendo encaminhamento dos dependentes químicos e, principalmente, criando relações com aqueles que foram esquecidos por todos. Teatro de Contêiner. Rua dos Gusmões, 43, tel.: 97632.7852. 3ª e 4ª, às 20h. Até 29/5. Grátis.

Música

Pianista, arranjador, produtor e compositor brasileiro, Eumir Deodato já trabalhou com nomes como Tom Jobim, Frank Sinatra, Tony Bennett, Aretha Franklin e Björk. Ganhador do Grammy, é um músico respeitado no Brasil e no exterior. Eumir faz rara apresentação no Brasil. O show será nesta terça, 21, às 21h30, no Bourbon Street. À frente do Quinteto Eumir Deodato, ele traz no repertório os principais sucessos de sua carreira, misturanda jazz e funk. R. dos Chanés, 127, Moema, tel.: 5095-6100. R$ 60/R$ 80.

Cinema

No Cinesesc, o projeto Sessão 35 mm oferece ao público a experiência de assistir ao cinema em película. Nesta terça, 21, às 21h, será exibido o filme japonês Escola do Riso, de Mamoru Hoshi. O longa de 2004 traz como cenário o Japão dos anos 1940 e dois personagens, Mutsuo Sakisaka (Kôji Yakusho), um censor do governo, e Hajime Tsubaki (Goto Inagaki), um comediante. Para encenar uma peça inspirada em Romeu e Julieta, Tsubaki precisa da aprovação do censor. Os dois divergem sobre o teor do espetáculo, e, juntos, passam a reescrever o texto. R$ 5 / R$ 17. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César.