Veja dicas de programas culturais em SP para esta terça-feira

A equipe do Caderno 2 destaca cinco programas culturais para fazer em São Paulo nesta terça-feira, 14. Tem abertura de exposição no Museu Catavento, charges de Laete e Angeli pela Avenida Paulista, mostra de obras raras escritas por mulheres na Biblioteca Mário de Andrade e de documentos históricos da peça Abajur Lilás Teatro de Arena Eugênio Kusnet, e Tarsila grátis no Masp.

O que fazer em São Paulo nesta terça, 14

Charge

Quem passar pela Avenida Paulista vai ver, entre a Rua Augusta e a Alameda Campinas, 30 charges de Laerte e de Angeli sobre temas como direitos humanos, política, saúde pública, igualdade racial, meio ambiente, etc. A exposição Direito do Avesso / Avesso do Direito é promovida pela União Geral dos Trabalhadores. Até 31/5.

Visuais

Hoje é dia de Tarsila grátis no Masp (Av. Paulista, 1.578 - Tel. 3149-5959). A exposição Tarsila Popular reúne cerca de 120 trabalhos de Tarsila do Amaral, incluindo as icônicas Abaporu (1928), Antropofagia (1929) e Operários (1955), numa das maiores já feitas com a obra da modernista. Historiadores e pensadores contemporâneos foram convidados a analisar a obra de Tarsila e esses cerca de 40 textos podem ser lidos no percurso da exposição. De quarta a dom., das 10h às 18h (R$ 40), e terça, das 10h às 20h (grátis). Até 28/7

Literatura

Obras raras do acervo da Biblioteca Mário de Andrade, escritas por mulheres entre 1754 e 1933, podem ser vistas até o dia 26 na Sala do Pátio, no 3º andar da biblioteca (Rua da Consolação, 94). Com curadoria de Rízio Bruno Sant’ana e Joana Moreno de Andrade, a mostra Pioneiras - Autoras mulheres no acervo de raridades apresenta 50 volumes de Teresa Orta, a primeira autora nascida no Brasil a publicar um livro (em 1790), Nísia Floresta, primeira autora feminista, Gilka Machado, Rachel de Queiroz, Cecília Meireles e Pagu - dela, será apresentado Parque Industrial, seu romance de estreia assinado como Mara Lobo -, entre outras autoras. De segunda a domingo, das 8h às 20h. Até 26/5. Grátis

Teatro

Com curadoria de Kiko Barros, a mostra 'Onde Vamos?' apresenta documentos históricos e informações sobre a peça Abajur Lilás, de Plínio Marcos. O texto completou 50 anos e chegou a ser censurado por mais de uma década. A exposição também traz desenhos do artista visual João Pinheiro, que adaptou a peça Barrela, também de Plínio, para história em quadrinhos. Onde Vamos? integra o projeto Noites Sujas, em cartaz até julho no Teatro de Arena Eugênio Kusnet (Rua Dr. Teodoro Baima, 98 - Tel.: 3259-6409), com programação de espetáculos, leituras dramáticas e palestras. De terça a domingo, das 10h30 às 19h. Grátis. Até 30/7.

Passeio

Integra: A Cultura de um Povo, o Desenvolvimento de um País é o título da exposição que será aberta nesta terça-feira, 14, no Museu Catavento (Avenida Mercúrio, s/nº - 3315-0051), um dos mais queridos pela criançada. A mostra interativa exibe a trajetória de cinco indústrias ligadas ao desenvolvimento - a da construção, mobilidade, agricultura, energia e da mineração - e mostra o impacto das novas tecnologias sobre elas. De terça a domingo, das 10h às 16h. R$ 10 (3ª, grátis). Até 9/6.