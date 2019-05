Veja dicas de programas culturais em SP para esta segunda-feira

O Caderno 2 publica, todos os dias, uma seção especial com 5 dicas de programas culturais para fazer em São Paulo. Nesta segunda-feira, as opções vão de A Grande Dama do Cinema à mostra de Chico Tabibuia. Confira:

A Grande Dama do Cinema

Dirigido por Juan José Campanella, o filme conta a história de uma estrela do passado que vive reclusa em sua mansão, acompanhada por seu marido, que ficou paralítico, seu ex-diretor e seu roteirista. Juntos, os personagens vivem a partir de recordações.

Cinearte, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Morumbi Town Petra Belas Artes, Reserva Cultural. Horários diversos. Preços diversos.

Museum of Me

Hoje é o último dia para conferir a instalação Museum of Me – Um Mergulho em Sua Alma Digital. Nela, o visitante passa por uma experiência visual, sonora e sensorial dentro de um cubo imersivo. Imagens, textos e sons elaborados a partir das redes sociais do visitante são projetadas em uma colagem abstrata.

Edifício Banco do Brasil. Av. Paulista, 1.230. Das 10h às 20h. Entrada gratuita.

Guitarrada das Manas

A dupla paraense Guitarra das Manas, formada por BEÁ e Renata (Guitarra e sintetizadoras) pesquisa e apresenta ritmos regionais da Amazônia, como cumbia, lambada, guitarrada, carimbó, brega e world music.

Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245. 19h. Ingressos gratuitos – devem ser retirados com uma hora de antecedência.

Dr. Palhaço e o Fluxo

O espetáculo, que estreia hoje, foi desenvolvido a partir do trabalho do palhaço e psiquiatra Flávio Falcone na região da Cracolândia. Desde 2012, Falcone atua na área fazendo encaminhamento de dependentes químicos. O diretor divide o palco com o pianista Leandro Cabral e com os usuários MC Meia Noite, MC Kawex, MC King, Jailson de Oliveira, que contam suas histórias e cantam seus raps.

Teatro do Contêiner Mungunzá. R. dos Gusmões, 43, metrô Luz. 20h. Ingressos gratuitos.

PretAtitude – Insurgências, Emergências e Afirmações na Arte Afro-brasileira Contemporânea

Com curadoria de Claudinei Roberto da Silva, a mostra aborda história, identidade e memória afro-brasileira a partir de artistas contemporâneos, como Rosana Paulino, Marcelo D'Salete, Aline Motta e Marcio Mariano.

Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141. Das 10h às 21h30. Entrada gratuita.